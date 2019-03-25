Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital

"Мы считаем, что активы EM могут оказаться под давлением из-за нового витка дипломатической напряженности между США и Турцией, которая уже провоцировала масштабную распродажу - в августе 2018 г. Внутриполитическая напряженность нарастает также в Бразилии и Аргентине. Пока коррекция носила региональный характер, не выходя за пределы вышеупомянутых страны. Однако, мы считаем, что она может распространиться и дальше в силу целого ряда факторов: неопределенность в отношении торгового соглашения между США и Китаем сохраняется, глобальная экономика продолжает замедляться, особенно в еврозоне и на развивающихся рынках, в частности в Аргентине, где рост реального ВВП неожиданно замедлился на 6,2% в 4К18", - отмечает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.