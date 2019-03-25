Рубль может снова ослабеть, если на глобальных рынках поднимется волна рискофобии - Sberbank CIB

"Сегодня утром валюты развивающихся рынков укрепляются, умеренно отыгрывая потери, понесенные в пятницу. Однако рынки по-прежнему обеспокоены перспективами роста мировой экономики, и недавнее смягчение позиции ФРС США лишь усилило эти опасения. Таким образом, не исключено, что во второй половине дня на американском рынке акций возобновится падение, что продолжит стимулировать рискофобию, если только представители Федрезерва (Чарльз Эванс и Патрик Харкер) не успокоят инвесторов в своих выступлениях. Рубль, вероятно, продолжит торговаться в боковом тренде, но может снова ослабеть, если на глобальных рынках поднимется волна рискофобии", - отмечают аналитики Sberbank CIB.