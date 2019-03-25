ТМК: продажа американского дивизиона нормализует долговую нагрузку - Райффайзенбанк

В пятницу ТМК (B+/B1/-) объявила о продаже своего американского дивизиона IPSCO Tubulars Inc. крупному мировому производителю труб Tenaris. Согласно пресс-релизу, «общая цена сделки составляет 1 209 млн долл., без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 млн долл. оборотного капитала».

"Если все полученные от сделки с Tenaris средства будут направлены на погашение долга ТМК, долговая нагрузка, по нашим расчетам, может снизиться с текущих 3,7х (включая финансовый лизинг) до 2,5х Чистый долг/EBITDA, что позитивно для долговых инвесторов. Однако существуют риски, что часть средств от сделки может быть направлена, например, на дивиденды. Кроме того, как мы упоминали в нашем обзоре от 4 марта, финансирование других бизнесов основного акционера за счет ТМК (например, решение о докапитализации СКБ-Банка на 9 млрд руб.) также может замедлить снижение долговой нагрузки ТМК. Единственный выпуск TRUBRU 20 (@ 3 апр. 2020 г.) торгуется с YTM 4,3%, и мы полагаем, что он будет погашаться из средств от сделки в первую очередь, т.к. это почти половина всего долларового долга ТМК, а для компании будет логично сокращать именно долларовый долг - выручка ТМК после продажи IPSCO будет формироваться в основном в рублях", - комментирует новость аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.