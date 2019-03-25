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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  JPMorgan возобновил анализ сталелитейного сектора РФ, рейтинг "выше рынка" у GDR Северстали и НЛМК
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25 марта 2019 года 13:27

JPMorgan возобновил анализ сталелитейного сектора РФ, рейтинг "выше рынка" у GDR Северстали и НЛМК

JPMorgan возобновил анализ сталелитейных компаний РФ, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Анны Антоновой.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была дана рекомендация "выше рынка", для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) - "нейтрально", для акций Evraz - "ниже рынка".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 20,0 (текущая цена - 15,5), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена НЛМК - 30,0 (текущая цена - 25,6), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ММК - 10,0 (текущая цена - 9,0), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 5,2 (текущая цена - 5,9), рекомендация - ниже рынка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    НЛМК,  Северсталь,  ММК,  Evraz


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