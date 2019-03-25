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Главная / Аналитикам / Аналитика / Сохраняем прогноз средней цены на нефть в 2019 г. на уровне $75/баррель - БКС Глобал Маркетс
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25 марта 2019 года 12:57
Сохраняем прогноз средней цены на нефть в 2019 г. на уровне $75/баррель - БКС Глобал Маркетс
"В начале прошедшей недели цены на нефть Brent продолжили плавно расти, как мы и ожидали. Спрос на нефть поддерживается фактором сезонности, сигналами от ОПЕК+ (вероятность продления соглашения о сокращении поставок на 2 п/г растет) и падением запасов сырой нефти в США. Рост цен также был поддержан "голубиными" сигналами от ФРС – в среду-четверг Brent стоила больше $68/баррель. Однако к концу недели котировки нефти вновь оказались под давлением – из-за слабой статистики по еврозоне, усиления рисков неорганизованного выхода Великобритании из ЕС и срыва торговых переговоров США-КНР. Тем не менее, мы считаем, что рост цен продолжится, и сохраняем прогноз средней цены на нефть в 2019 г. на уровне $75/баррель", - указывают специалисты БКС Глобал Маркетс.
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25 марта 2019 года 14:40
Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital
"Мы считаем, что активы EM могут оказаться под давлением из-за нового витка дипломатической напряженности между США и Турцией, которая уже провоцировала масштабную распродажу - в августе 2018 г. Внутриполитическая напряженность нарастает также в Бразилии и Аргентине. Пока коррекция носила... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:40
"Мы считаем, что игнорировать сигналы замедления мировой экономики становится все труднее, а перспективы урегулирования проблем торговли и Брекзит остаются туманными. В этих условиях многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки, что ограничит потенциал снижения... читать дальше
.25 марта 2019 года 11:46
Сырьевые товары вторую неделю торгуются с повышением, хотя и не таким быстрым, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. В энергетическом секторе нефть марок WTI и Brent продвинулась вверх благодаря сжатию предложения группой производителей ОПЕК+. По ходу... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:36
"Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:20
"Глобальный risk-off сантимент давит на нефть: после достижения 4-мес.максимума в четверг цены скорректировались к 66.6 долл./барр. Так, на первый план вышли вновь опасения значительного ухудшения в экономиках США и Европы – после комментариев ФРС и слабой статистики, что напрямую затронет спрос... читать дальше
.25 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение. читать дальше
.22 марта 2019 года 14:37
"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:45
Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:22
Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке... читать дальше
.22 марта 2019 года 12:52
"Российский рубль разогнался в своем укреплении по отношению к валюте, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - С начала января он демонстрирует лучшую динамику среди развивающихся стран, однако это совершенно не та динамика, которую он него ожидали увидеть. Если прошлый год можно было... читать дальше
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