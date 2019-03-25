Сохраняем прогноз средней цены на нефть в 2019 г. на уровне $75/баррель - БКС Глобал Маркетс

"В начале прошедшей недели цены на нефть Brent продолжили плавно расти, как мы и ожидали. Спрос на нефть поддерживается фактором сезонности, сигналами от ОПЕК+ (вероятность продления соглашения о сокращении поставок на 2 п/г растет) и падением запасов сырой нефти в США. Рост цен также был поддержан "голубиными" сигналами от ФРС – в среду-четверг Brent стоила больше $68/баррель. Однако к концу недели котировки нефти вновь оказались под давлением – из-за слабой статистики по еврозоне, усиления рисков неорганизованного выхода Великобритании из ЕС и срыва торговых переговоров США-КНР. Тем не менее, мы считаем, что рост цен продолжится, и сохраняем прогноз средней цены на нефть в 2019 г. на уровне $75/баррель", - указывают специалисты БКС Глобал Маркетс.