Многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки - БКС Глобал Маркетс

"Мы считаем, что игнорировать сигналы замедления мировой экономики становится все труднее, а перспективы урегулирования проблем торговли и Брекзит остаются туманными. В этих условиях многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки, что ограничит потенциал снижения его курса, даже в случае дальнейшего смягчения позиции ФРС. Следующая неделя будет богатой на макроэкономические новости из США: ожидается публикация данных по строительству новых домов, потребительской уверенности, доходов и расходах граждан, продаж на первичном рынке жилья. Также во все дни недели, кроме среды, будут выступать главы региональных ФРБ и члены совета управляющих ФРС", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.