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25 марта 2019 года 12:34
Наша спекулятивная позиция - это 50:50 короткая позиция в паре USD|RUB и в золоте - "Иволга Капитал"
"Прошедшая неделя для фондовых рынков - подтверждение классического правила: продавай на новостях. В среду ФРС объявила обновленные параметры денежной политики (сохранение ключевой ставки, постепенное прекращение сворачивания QE), новость важная и отличная! "Холодный душ" прошлой пятницы - более-менее предсказуемое для рынков явление. Помним, что 3 последних месяца акции повсеместно дорожали наравне с нефтью, национальная валюта укрепилась примерно на 10%. Очевидный вопрос: это уже разворот вниз или временный испуг? На сегодня ситуация на разворот еще не похожа. Скажите, много ли в Ваших портфелях американских или европейских акций? Да и российских. У меня нет, и у большинства нет или немного. Какие безумцы в этом случае толкают их цены вверх? Ответ не в безумии, а в избытке денежной массы. Если Вы управляете крупным инвестфондом, и вам постоянно несут деньги, нравится вам или нет, а покупать придется. Рынки падают, когда денежный поток инвестирован, и начинается "денежное голодание". Видимо, этот момент не наступил. Наша спекулятивная позиция - это 50:50 короткая позиция в паре USD|RUB и в золоте. Первая часть еще в "плюсе", вторая - в "минусе". Доллар продавали 6 марта, золото - 11-го. Пристрастно наблюдая за поведением американских акций, все еще не играем на их понижение. По ощущениям, слишком много желающих на этом понижении заработать, а на рынке победа достается немногим. Короткая позиция в USD|RUB тоже еще не оправдала себя. Если суждение о денежном избытке на мировых площадках верно, шансы на оправдание хорошие, свои 60 (да пусть и 62) мы увидим. В этом свете и золото, получается, нынче на локальных ценовых максимумах и тоже предполагает удержание короткой позиции. Так это или нет, узнаем уже сегодня-завтра", - комментирует ситуацию генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.
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25 марта 2019 года 14:40
Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital
"Мы считаем, что активы EM могут оказаться под давлением из-за нового витка дипломатической напряженности между США и Турцией, которая уже провоцировала масштабную распродажу - в августе 2018 г. Внутриполитическая напряженность нарастает также в Бразилии и Аргентине. Пока коррекция носила... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:57
"В начале прошедшей недели цены на нефть Brent продолжили плавно расти, как мы и ожидали. Спрос на нефть поддерживается фактором сезонности, сигналами от ОПЕК+ (вероятность продления соглашения о сокращении поставок на 2 п/г растет) и падением запасов сырой нефти в США. Рост цен также был... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:40
"Мы считаем, что игнорировать сигналы замедления мировой экономики становится все труднее, а перспективы урегулирования проблем торговли и Брекзит остаются туманными. В этих условиях многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки, что ограничит потенциал снижения... читать дальше
.25 марта 2019 года 11:46
Сырьевые товары вторую неделю торгуются с повышением, хотя и не таким быстрым, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. В энергетическом секторе нефть марок WTI и Brent продвинулась вверх благодаря сжатию предложения группой производителей ОПЕК+. По ходу... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:36
"Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:20
"Глобальный risk-off сантимент давит на нефть: после достижения 4-мес.максимума в четверг цены скорректировались к 66.6 долл./барр. Так, на первый план вышли вновь опасения значительного ухудшения в экономиках США и Европы – после комментариев ФРС и слабой статистики, что напрямую затронет спрос... читать дальше
.25 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение. читать дальше
.22 марта 2019 года 14:37
"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:45
Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:22
Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке... читать дальше
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