Рынок ОФЗ может начать искать поводы для фиксирования прибыли - Уралсиб

"В целом результаты заседания ЦБ РФ, а именно сохранение ключевой ставки неизменной и возможность ее снижения уже в этом году, совпали с ожиданиями рынка, поэтому реакции в ОФЗ не последовало. Пресс-конференция главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной тоже прошла без сюрпризов. Итоги заседания российского Центробанка не изменили рыночную картину в пятницу. Котировки ОФЗ упали на 0,2–0,5 п.п. Однако же в целом прошлую неделю ОФЗ смогли завершить неплохим ростом котировок: длинные бумаги подорожали на 1–1,3 п.п., а среднесрочные – на 0,4–0,8 п.п. Поводом для покупок послужила мягкая риторика Федрезерва, вызвавшая рост спроса на все рисковые активы, включая российские. После того как почти месяц кривая ОФЗ была практически неподвижной, по итогам недели она опустилась на 10–15 б.п. На аукционах Минфину удалось привлечь более 73 млрд руб., что позволило выполнить квартальный план по займам. Кроме того, финансовое ведомство в четверг разместило евробонды на 3 млрд долл. и 750 млн евро. Так как объем внешних займов, предусмотренный бюджетом на текущий год, составляет 3 млрд долл., то Минфин планирует сократить объем внутренних займов на сумму, эквивалентную 750 млн евро., что примерно соответствует 55 млрд руб. Поскольку программа заимствований на текущий год превышает 2 трлн руб., а 50 млрд руб. Минфин может привлечь на одном аукционе, сумма для рынка несущественна. Сегодня поддержку российскому рынку окажет новость о том, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не обнаружило сговора между Россией и штабом Трампа. Однако ключевой риск российского рынка – расширение санкций - по-прежнему присутствует. По прошествии таких важных событий, как заседания ФРС и ЦБ, российский рублевый долг заметно подорожал, рынок может начать искать поводы для фиксирования прибыли", - отмечают аналитики Уралсиба.