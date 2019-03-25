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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок ОФЗ может начать искать поводы для фиксирования прибыли - Уралсиб
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25 марта 2019 года 12:10
Рынок ОФЗ может начать искать поводы для фиксирования прибыли - Уралсиб
"В целом результаты заседания ЦБ РФ, а именно сохранение ключевой ставки неизменной и возможность ее снижения уже в этом году, совпали с ожиданиями рынка, поэтому реакции в ОФЗ не последовало. Пресс-конференция главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной тоже прошла без сюрпризов. Итоги заседания российского Центробанка не изменили рыночную картину в пятницу. Котировки ОФЗ упали на 0,2–0,5 п.п. Однако же в целом прошлую неделю ОФЗ смогли завершить неплохим ростом котировок: длинные бумаги подорожали на 1–1,3 п.п., а среднесрочные – на 0,4–0,8 п.п. Поводом для покупок послужила мягкая риторика Федрезерва, вызвавшая рост спроса на все рисковые активы, включая российские. После того как почти месяц кривая ОФЗ была практически неподвижной, по итогам недели она опустилась на 10–15 б.п. На аукционах Минфину удалось привлечь более 73 млрд руб., что позволило выполнить квартальный план по займам. Кроме того, финансовое ведомство в четверг разместило евробонды на 3 млрд долл. и 750 млн евро. Так как объем внешних займов, предусмотренный бюджетом на текущий год, составляет 3 млрд долл., то Минфин планирует сократить объем внутренних займов на сумму, эквивалентную 750 млн евро., что примерно соответствует 55 млрд руб. Поскольку программа заимствований на текущий год превышает 2 трлн руб., а 50 млрд руб. Минфин может привлечь на одном аукционе, сумма для рынка несущественна. Сегодня поддержку российскому рынку окажет новость о том, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не обнаружило сговора между Россией и штабом Трампа. Однако ключевой риск российского рынка – расширение санкций - по-прежнему присутствует. По прошествии таких важных событий, как заседания ФРС и ЦБ, российский рублевый долг заметно подорожал, рынок может начать искать поводы для фиксирования прибыли", - отмечают аналитики Уралсиба.
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25 марта 2019 года 14:40
Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital
"Мы считаем, что активы EM могут оказаться под давлением из-за нового витка дипломатической напряженности между США и Турцией, которая уже провоцировала масштабную распродажу - в августе 2018 г. Внутриполитическая напряженность нарастает также в Бразилии и Аргентине. Пока коррекция носила... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:57
"В начале прошедшей недели цены на нефть Brent продолжили плавно расти, как мы и ожидали. Спрос на нефть поддерживается фактором сезонности, сигналами от ОПЕК+ (вероятность продления соглашения о сокращении поставок на 2 п/г растет) и падением запасов сырой нефти в США. Рост цен также был... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:40
"Мы считаем, что игнорировать сигналы замедления мировой экономики становится все труднее, а перспективы урегулирования проблем торговли и Брекзит остаются туманными. В этих условиях многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки, что ограничит потенциал снижения... читать дальше
.25 марта 2019 года 11:46
Сырьевые товары вторую неделю торгуются с повышением, хотя и не таким быстрым, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. В энергетическом секторе нефть марок WTI и Brent продвинулась вверх благодаря сжатию предложения группой производителей ОПЕК+. По ходу... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:36
"Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:20
"Глобальный risk-off сантимент давит на нефть: после достижения 4-мес.максимума в четверг цены скорректировались к 66.6 долл./барр. Так, на первый план вышли вновь опасения значительного ухудшения в экономиках США и Европы – после комментариев ФРС и слабой статистики, что напрямую затронет спрос... читать дальше
.25 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение. читать дальше
.22 марта 2019 года 14:37
"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:45
Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:22
Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке... читать дальше
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