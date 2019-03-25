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25 марта 2019 года 13:17
Мы ожидаем улучшения кредитных рейтингов/прогнозов, если ТМК погасит значительный объем долга с использованием денежных средств от продажи IPSCO - БКС Глобал Маркетс
ТМК договорилась с Tenaris о продаже IPSCO за $1.2 млрд без учета денежных средств и долговых обязательств и включая $270 млн оборотного капитала, говорится в сообщении ТМК. "Новость о продаже IPSCO компании Tenaris за $1.2 млрд благоприятна для TRUBRU 20 (YTM 4.6%, Z-спред 160 б.п.), поскольку сделка может поспособствовать снижению долговой нагрузки и рисков рефинансирования. - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс. - После недавно объявленных выкупов рублевых еврооблигаций с погашением в 2020 г. (Еврохим, Evraz, Алроса) объем бумаг с короткой дюрацией существенно сокращается, и выбор становится ограниченным". В 2018 г. TMK попыталась провести IPO IPSCO, которое не состоялось, напоминают аналитики БКС. ТМК, по всей видимости, предпочла прямую продажу компании Tenaris ввиду привлекательной оценки: в 2018 г. EBITDA IPSCO составила $163 млн, таким образом оценка актива в рамках сделки составила 7.4x EV/EBITDA против M2M оценки TMK 4.8x Долг ТМК составил $3 млрд на конец 2018 г. Ранее компания сообщала, что направит денежные средств от продажи IPSCO на погашение долга. Эксперты БКС Глобал Маркетс прогнозируют сокращение долга по меньшей мере на 30%, что будет способствовать снижению долговой нагрузки до комфортного уровня – 3x. Ранее аналитики отмечали, что считают SPO или IPO IPSCO единственным способом значительно снизить долговую нагрузку ТМК. "Мы ожидаем улучшения кредитных рейтингов/прогнозов, если ТМК погасит значительный объем долга с использованием денежных средств от продажи IPSCO. Единственный риск заключается в том, что менеджмент может направить денежные средства не на погашение долга, а на сделки M&A или другие цели. Однако мы считаем такую вероятность очень низкой, так как TMK ранее называла снижение долговой нагрузки своим приоритетом. Кроме того, порядка 70% долга компании приходится на обязательства перед банками, и мы не исключаем, что они могут установить ограничения на распределение денежных средств", - заключают эксперты БКС Глобал Маркетс.
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25 марта 2019 года 14:40
Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital
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.25 марта 2019 года 12:40
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.25 марта 2019 года 11:46
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.25 марта 2019 года 10:36
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.25 марта 2019 года 10:20
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.25 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение. читать дальше
.22 марта 2019 года 14:37
"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:45
Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:22
Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке... читать дальше
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