Мы ожидаем улучшения кредитных рейтингов/прогнозов, если ТМК погасит значительный объем долга с использованием денежных средств от продажи IPSCO - БКС Глобал Маркетс

ТМК договорилась с Tenaris о продаже IPSCO за $1.2 млрд без учета денежных средств и долговых обязательств и включая $270 млн оборотного капитала, говорится в сообщении ТМК.

"Новость о продаже IPSCO компании Tenaris за $1.2 млрд благоприятна для TRUBRU 20 (YTM 4.6%, Z-спред 160 б.п.), поскольку сделка может поспособствовать снижению долговой нагрузки и рисков рефинансирования. - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс. - После недавно объявленных выкупов рублевых еврооблигаций с погашением в 2020 г. (Еврохим, Evraz, Алроса) объем бумаг с короткой дюрацией существенно сокращается, и выбор становится ограниченным".

В 2018 г. TMK попыталась провести IPO IPSCO, которое не состоялось, напоминают аналитики БКС. ТМК, по всей видимости, предпочла прямую продажу компании Tenaris ввиду привлекательной оценки: в 2018 г. EBITDA IPSCO составила $163 млн, таким образом оценка актива в рамках сделки составила 7.4x EV/EBITDA против M2M оценки TMK 4.8x

Долг ТМК составил $3 млрд на конец 2018 г. Ранее компания сообщала, что направит денежные средств от продажи IPSCO на погашение долга. Эксперты БКС Глобал Маркетс прогнозируют сокращение долга по меньшей мере на 30%, что будет способствовать снижению долговой нагрузки до комфортного уровня – 3x. Ранее аналитики отмечали, что считают SPO или IPO IPSCO единственным способом значительно снизить долговую нагрузку ТМК.

"Мы ожидаем улучшения кредитных рейтингов/прогнозов, если ТМК погасит значительный объем долга с использованием денежных средств от продажи IPSCO. Единственный риск заключается в том, что менеджмент может направить денежные средства не на погашение долга, а на сделки M&A или другие цели. Однако мы считаем такую вероятность очень низкой, так как TMK ранее называла снижение долговой нагрузки своим приоритетом. Кроме того, порядка 70% долга компании приходится на обязательства перед банками, и мы не исключаем, что они могут установить ограничения на распределение денежных средств", - заключают эксперты БКС Глобал Маркетс.