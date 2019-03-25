"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ТМК на 23%, подтвердив рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 23% - до $4,90 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для GDR компании аналитиками была подтверждена.

Как сообщалось, 22 марта ТМК подписала соглашение с Tenaris о продаже 100% IPSCO Tubulars. Общая цена сделки составляет $1,209 млрд без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя $270 млн оборотного капитала.

"По нашему мнению, для ТМК это удачная возможность снизить свою долговую нагрузку, высокий уровень которой является главным негативным фактором с точки зрения инвестиционной привлекательности компании. Объявленная цена сделки позволяет нам повысить оценку справедливой стоимости ТМК на $0,2 млрд по сравнению с текущей оценкой. Мы ожидаем, что продажа IPSCO состоится ближе к концу 2019 году, и, начиная с 2020 года, прекращаем ее консолидацию в нашей модели ТМК. В результате мы повышаем прогнозную стоимость бумаг ТМК и подтверждаем для них рекомендацию "покупать", - пишут аналитики "ВТБ Капитала".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет $5,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,94 за штуку.