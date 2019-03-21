Российский фондовый рынок демонстрирует некоторую отстраненность от внешних факторов - БКС

"Во второй половине торгов российские фондовые индикаторы продемонстрировали резкий восходящий импульс, переписав дневные вершины, при этом мировые рынки всего лишь робко пытались восстановиться. Однако, когда они перешли к активному росту, наши индексы откатились к минимумам сессии. Таким образом, российский рынок демонстрирует некоторую отстраненность от внешних факторов, реагируя на них избирательно, и зачастую идя вразрез с динамикой внешних площадок. Отчасти это связано с сегодняшней экспирацией фьючерсов на российские индексы. Кроме того, многие инвесторы, вероятно, считают, что в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста нашего рынка является ограниченным. Также продолжению активных покупок российских акций может препятствовать слишком маленький дисконт, связанный с санкционными рисками", - комментирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.