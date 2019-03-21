Наша текущая рекомендация для акций МТС - "покупать" с целевой ценой в 308 руб. за бумагу - ИК "Велес Капитал"

"Совет директоров МТС сегодня рассмотрел новую дивидендную политику на трехлетний период 2019-2021 гг. Основным пунктом является минимальная выплата в 28 руб. на акцию (56 руб. на ADR) за календарный год против минимума в 20 руб. на акцию за календарный год согласно предыдущей политике и целевого уровня в 25-26 руб. на акцию. Минимальная годовая доходность по новой дивидендной политике (при текущей цене акций) превышает 10%. Теперь ее должно одобрить общее собрание акционеров. На протяжении предыдущих трех лет МТС выплачивал дивиденды по верхней объявленной границе в 26 руб. на акцию за календарный год или около 52 млрд руб., сопровождая дивиденды обширными программами обратного выкупа (21,8 млрд руб. в 2017 г. и 22,2 млрд руб. в 2018 г.) На наш взгляд, повышение нормы дивидендов не означает прекращение программ buyback, и мы рассчитываем, что оператор продолжит выкупать бумаги с рынка в дополнение к дивидендам. Несмотря на повышение нормы выплат на акцию, общая сумма дивидендов может не сильно измениться при погашении выкупленных ранее акций. Условия новой дивидендной политики оказались лучше, чем мы ожидали, но подтвердили наше предположение, о том, что выплата по "Узбекскому делу" не будет иметь значительного негативного влияния на дивиденды. Наша текущая рекомендация для акций МТС - "покупать" с целевой ценой в 308 руб. за бумагу", - отмечают в ИК "Велес Капитал".

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