Отечественный рынок, скорее всего, удержится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"После выхода выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи российский рынок успокоился. Рост сдерживается укрепляющимся рублём, а более сильных поводов для движения вверх нет. Отечественный рынок, скорее всего, удержится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Дивидендная доходность российских акций достаточно высокая, чтобы в сложившихся условиях инвесторы бежали от местного риска", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.