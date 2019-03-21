Рынок акций РФ продолжает борьбу за рост - БКС

"Торговые переговоры и денежно-кредитная политика ФРС США остаются одними из главных лейтмотивов текущего года.

ФРС в очередной раз преподнёс сюрприз инвесторам. Если сохранение ставки на прежнем уровне было прогнозируемо, то отсутствие планов по ее изменению до конца 2019 года и прекращение программы очистки баланса в сентябре превзошли ожидания. Причина - замедление темпов экономического роста, что не может не вызывать опасения и сохранит глобальную волатильность на финансовых рынках. Этим объясняется и вчерашнее поведение американского рынка акций: сначала рост на фоне новостей от ФРС, а затем снижение и закрытие по итогам торгов на -0,29%. Сегодня фьючерс на S&P500 торгуется в нулях. Несмотря на смягчение риторики относительно монетарной политики, на инвесторов оказывает давление перспектива замедления роста мировой экономики, а также торговые противостояния.

Градус ожиданий результатов торговых переговоров между США и Китаем можно сравнить с маятником: после порции положительных новостей поступают очередные негативные сигналы. Трамп заявил о возможном сохранении ограничительных тарифов на долгое время в качестве гарантий исполнения сделки, что в свою очередь неприемлемо для китайской стороны. На этом фоне не получается развить глобального роста, европейские рынки в моменте движутся разнонаправленно. Ценные металлы как защитные активы сегодня показывают умеренно положительную динамику. Тем временем отечественный рынок продолжает попытки роста. По индексу МосБиржи борьба ведется за преодоление ключевого рубежа в 2500 пунктов, который удалось пробить вчера в последний час торговли. Благоприятную конъюнктуру российскому рынку акций вновь обеспечила динамика "черного золота" - Brent обновил максимумы четырехмесячной давности. На вчерашний день сложилось два главных положительных фактора. Во-первых, это заявления ФРС США, которые способствовали ослаблению доллара, что положительно для нефтяных котировок. Во-вторых, вышла "бычья" статистика от Управления энергетической информации США: снижение запасов превысило прогнозы. После трехдневного роста стоимость Brent приостановила рост. Это в совокупности с укрепляющимся рублем не позволить развить рост в течение дня. Динамика может измениться после открытия американских площадок и их дальнейшей реакции на риторику ФРС", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.