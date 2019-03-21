Рекомендуем покупать еврооблигации PHORRU’21 и PHORRU’23 - Уралсиб

Группа «ФосАгро» опубликовала отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которая отразила сезонное снижение основных показателей по сравнению с предыдущим кварталом, но существенный рост год к году, констатируют специалисты Уралсиба. Результаты оказались на уровне консенсус-прогноз по выручке, но на 8% ниже рыночных ожиданий по EBITDA. По сравнению с предыдущим кварталом выручка сократилась на 5% до 59,4 млрд руб., EBITDA – на 21% до 18,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 6 п.п. до 31%. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные убытки по курсовым разницам, упала на 15% до 10,9 млрд руб. За 2018 г. выручка увеличилась на 29% до 233 млрд руб., EBITDA – на 46% до 75 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль выросла практически в два раза до 42 млрд руб.

В связи с сезонным снижением спроса на минеральные удобрения 4-й квартал – традиционно низкий сезон у производителей удобрений и характеризуется сокращением объемов продаж и наращиванием товарных запасов. Операционный денежный поток ФосАгро уменьшился в 4 кв. на 56% - до 10,2 млрд руб., чему (среди прочего) способствовало увеличение запасов. Улучшение показателей за 12 мес. 2018 г. связано с ростом объемов продаж, увеличением средних цен реализации и девальвацией рубля.

Цены на фосфорные удобрения снижаются в 1 кв. 2019 г., и менеджмент отмечает, что рост загрузки новых мощностей производства фосфорных удобрений в Марокко и Саудовской Аравии будет сдерживать возможное восстановление цен. Кроме того, в связи с последними инициативами правительства по увеличению скидок на минеральные удобрения российским аграриям рентабельность производителей в 1 п/г 2019 г. может оказаться под давлением. В 4 кв. 2018 г. капзатраты выросли, а свободный денежный поток был отрицательным (минус 1,6 млрд руб.), что привело к увеличение чистого долга на 12% до 135 млрд руб. Росту чистого долга также способствовала девальвация рубля (в структуре общего долга 85% составляют обязательства в долларах и 13% – в евро). Тем не менее, за весь 2018 г. долговая нагрузка снизилась: показатель Чистый долг/EBITDA составил 1,8х (по сравнению с 2,3х в конце 2017). Долговая нагрузка компании умеренная, а график долговых платежей достаточно комфортный – основные выплаты приходятся на 2021–2023 гг.

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