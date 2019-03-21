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21 марта 2019 года 15:39
Рекомендуем обратить внимание на рублевый евробонд X5 XFINRU’20 - Уралсиб
"Вчера X5 Retail Group опубликовала хорошие финансовые результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Так, выручка возросла на 17% (здесь и далее – год к году) до 423 млрд руб. (6,4 млрд долл.) – в соответствии с ожиданиями и ранее опубликованными операционными результатами. Скорректированная EBITDA компании увеличилась на 26% до 30,4 млрд руб. (456 млн долл.), что превысило наш и консенсусный прогнозы на 4%, - указывают аналитики Уралсиба. - Скорректированная рентабельность по EBITDA при этом выросла на 0,5 п.п. до 7,2% против 6,9%, ожидавшихся нами и рынком. EBITDA без учета корректировки на расходы по программе мотивации и разовые статьи выросла на 25% до 29,8млрд руб. (447 млн долл.), что предполагает рентабельность на уровне 7,0%. Чистая прибыль возросла на 15% до 6,2 млрд руб. (94 млн долл.), также оказавшись лучше прогнозов". Долговая нагрузка находится на рекордно низком уровне. Валовая прибыль X5 Retail Group в 4 кв. 2018 г. увеличилась на 18% до 101,8 млрд руб. (1,5 млрд долл.), а валовая рентабельность оказалась на уровне 24,1% (плюс 0,3 п.п.). Как и в предыдущем квартале, улучшение показателя валовой маржи отражает стабилизацию доли продаж по промоакциям и повышение доли более высокомаржинального сегмента "Перекресток". В то же время общие и административные расходы (без учета амортизации и расходов по долгосрочной программе мотивации и амортизации) росли быстрее выручки, увеличившись на 19,2% - до 76,6 млрд руб. (1,2 млрд долл.), в том числе за счет быстрого роста арендных платежей и расходов на коммунальные услуги. Чистый долг на конец квартала составил 184 млрд руб. (2,6 млрд долл.). Это предполагает мультипликатор Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 1,7 (против 2,0 в конце 3 кв. 2018 г.), что является самым низким значением за всю историю компании. В дальнейшем X5 Retail Group планирует сохранять этот показатель ниже 1,8. "Результаты подтверждают лидирующие позиции компании на российском розничном продовольственном рынке. Результаты X5 Retail Group за 4 кв. 2018 г. показывают, что компания остается сильнейшим игроком российского рынка продовольственной розницы, способным демонстрировать высокие темпы роста выручки и сохранять при этом хорошую для нынешних условий рентабельность. Мы рекомендуем обратить внимание на рублевый евробонд X5 XFINRU’20 (YTM 8,6%), который предлагает премию к кривой ОФЗ в размере около 110 б.п. В феврале эмитент вышел на локальный рынок, разместив выпуск на 5 млрд руб. с офертой через два с половиной года под ставку купона 8,5% годовых. Сейчас этот бонд на вторичном рынке торгуется с доходностью 8,65% годовых, что предполагает более узкий спред к ОФЗ в размере 90 б.п." - отмечают в Уралсибе.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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