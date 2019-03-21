Рынок отреагирует умеренным негативом на финпоказатели ФосАгро за IV кв. 2018 г. - Уралсиб

"Группа "ФосАгро" опубликовала результаты за IV кв. 2018 г. по МСФО, которые оказались хуже консенсус-прогноза по EBITDA. За квартал выручка и EBITDA снизились на 5% и 21% соответственно, тогда как за весь 2018 г. их рост составил 29% и 46%. Результаты отразили сезонное снижение основных показателей по сравнению с предыдущим кварталом, но существенный рост год к году. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 51 руб./акция (текущая доходность - 2%). Умеренно негативно для котировок акций ФосАгро", - отмечают специалисты Уралсиба.