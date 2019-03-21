Ожидаем первое повышение процентных ставок ФРС США не раньше начала 2020 года при условии ускорения инфляции - Julius Baer

Официальное заявление по итогам заседания ФРС США 19-20 марта вопреки ожиданиям аналитиков принесло сразу два сюрприза, указывают эксперты Julius Baer. Во-первых, прогноз динамики процентных ставок от регулятора теперь говорит о том, что стоимость заимствования в американской экономике в текущем году расти не будет, тогда как в декабре ожидалось два повышения ставок. Одно повышение все еще возможно в 2020 году. Комитет по операциям на открытых рынках также заявил, что процесс сокращения баланса ФРС должен замедлиться с мая этого года и завершиться в сентябре.

Во-вторых, ФРС понизила прогнозы по росту ВВП США в 2019 году с 2,3% до 2,1%. Тем временем, официальный прогноз Белого дома находится на уровне 3,2%, так что разница между двумя оценками теперь находится на максимальном уровне с момента мирового финансового кризиса. Прогноз ФРС по уровню инфляции также был снижен.

После публикации заявления доходность по 10-летним казначейским облигациям США упала с 2,61% до 2,52%, минимума с января 2018 года. Как и американский центробанк, аналитики Julius Baer ожидают первое повышение процентных ставок не раньше начала 2020 года при условии ускорения инфляции. Рост доходности по казначейским облигациям будет менее сильным, чем ожидалось ранее, и к концу года она достигнет 3,15%.

"Рынки негативно отреагировали на комментарий президента Дональда Трампа по поводу торговых пошлин в отношении китайского экспорта. "Мы не говорим об их отмене... Мы говорим о том, чтобы оставить их на значительный период времени, поскольку мы должны убедиться, что в случае, если мы подпишем сделку с Китаем, Китай будет соблюдать ее условия", - заявил журналистам глава Белого дома. Оценить, стоит за этим высказыванием реальное намерение или это просто риторика, довольно сложно. Для КНР начавшаяся в прошлом году торговая война с США стала неожиданностью, тогда как власти были заняты сокращением долговой нагрузки в национальной экономике. Однако с тех пор Пекин начал реализацию различных мер поддержки роста, которые уже приносят свои плоды. Так, например, объем нового строительства прибавил по 6% в январе и феврале, а цены поднялись на 6,7%. Азиатские рынки демонстрировали смешанную динамику утром в четверг", - резюмируют специалисты Julius Baer.