Если по итогам пятницы индекс МосБиржи закроется выше отметки 2500 пунктов, то шансы на тест исторических максимумов будут высокие - ГК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок в четверг демонстрирует неопределённость. Российский рублёвый индекс Московской биржи показывает нейтральную динамику и торгуется вблизи отметки 2500 пунктов, при этом валютный индекс РТС растёт на 0.8% и торгуется вблизи отметки 1238 пунктов. Касаемо валютного индекса, тут сильным поддерживающим фактором выступает квартальная экспирация. Сегодня истекают сроки экспирации на фьючерсы и опционы на российские индексы и акции, и слишком большие ставки поставлены на отметку 1200 пунктов по индексу РТС, которую уверенно удалось удержать. С технической точки зрения пока картина остаётся нейтральной, но мы продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу. Как только индекс закроется пару дней подряд ниже этого рубежа, то сразу будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%. Пока что уже вторую неделю индекс зубами цепляется за этот важный рубеж. Пока же, если по итогам пятницы индекс сумеет закрыться выше отметки 2500 пунктов, то шансы на тест исторических максимумов будут высокие", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.