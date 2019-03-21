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21 марта 2019 года 14:25
Курс рубля способен навредить деловой активности России - FxPro
"Голубиный" подход к монетарной политике Резервной Системы вызвал моментальную реакцию рынка, - комменирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Так, доллар заметно сдал позиции сразу после публикации прогнозов по ставкам и комментария по монетарной политике, а затем импульс снижения американской валюты получил свое развитие. Если же говорить о сигналах со стороны регулятора, то важно понимать, что ФРС является неким эталоном для других центробанков мира. Они охотно следуют за его риторикой. По этой причине резкое смягчение риторики Пауэлла вполне может стать прологом для более мягкой позиции и Банка России, который огласит завтра свое решение. Вряд ли ключевая ставка будет снижена с уровня 7.75%, но прозрачные намеки на этот шаг в будущем вполне реальны". "Впрочем, если ФРС сумел удивить рынки в среду, почему бы Банку России не сделать это в пятницу? Тем более, что инфляция в России идет по нижней границе прогнозной траектории ЦБР, открывая пути для снижения. Экономическая активность при этом, несмотря на позитивные отчеты Росстата, оставляет пространство для стимулирования. Не менее важна тут и динамика рубля. Его сильный рост с начала года способен оказать еще большее давление на инфляцию в предстоящие месяцы, а также навредить деловой активности. Что ж, закономерно, ведь снижение ставок является эффективным инструментом для давления на валюту", - заключает эксперт FxPro.
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21 марта 2019 года 16:05
Группа «ФосАгро» опубликовала отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которая отразила сезонное снижение основных показателей по сравнению с предыдущим кварталом, но существенный рост год к году, констатируют специалисты Уралсиба. Результаты оказались на уровне консенсус-прогноз по выручке, но на 8%... читать дальше
.21 марта 2019 года 15:39
"Вчера X5 Retail Group опубликовала хорошие финансовые результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Так, выручка возросла на 17% (здесь и далее – год к году) до 423 млрд руб. (6,4 млрд долл.) – в соответствии с ожиданиями и ранее опубликованными операционными результатами. Скорректированная EBITDA... читать дальше
.21 марта 2019 года 14:58
Ожидаем первое повышение процентных ставок ФРС США не раньше начала 2020 года при условии ускорения инфляции - Julius Baer
Официальное заявление по итогам заседания ФРС США 19-20 марта вопреки ожиданиям аналитиков принесло сразу два сюрприза, указывают эксперты Julius Baer. Во-первых, прогноз динамики процентных ставок от регулятора теперь говорит о том, что стоимость заимствования в американской экономике в текущем... читать дальше
.21 марта 2019 года 14:04
Итоги заседания ФРС США стали позитивом для рынка золота. Американский центробанк понизил прогнозы по динамике процентной ставки и объявил о планах по завершению процесса сокращения своего баланса. На этих новостях доллар подешевел, а золото подорожало примерно на 1,5%, указывает аналитик рынка... читать дальше
.21 марта 2019 года 11:58
"Вчера суверенные еврооблигации РФ завершили день в незначительном "минусе". В среду новость о предстоящем размещении не оказала значительного влияния на котировки бумаг, и в преддверии публикации результатов заседания ФРС торги по-прежнему шли вяло. Настроения на рынке при этом несколько... читать дальше
.21 марта 2019 года 11:12
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти и находятся на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68.5/bbl, WTI достигает $60,1/bbl. Вчера были опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США от... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:59
"Цены на нефть закрепились выше верхней границы диапазона 66-68 долл./барр. на фоне сильной статистики от Минэнерго США и остаточного эффекта от переноса встречи ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились аж на 9,6 млн барр., запасы бензинов - на 4,6 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. Это -... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг. читать дальше
.20 марта 2019 года 19:00
"В пятницу, 22 марта, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ, - напоминают эксперты Sberbank CIB. - Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 7,75%, но при этом приведет сопутствующее заявление в большее соответствие с недавними более мягкими... читать дальше
.20 марта 2019 года 18:28
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко предлагает защитные эмитенты (еврооблигации в валюте) на случай усиления геополитических рисков в развивающихся странах. "В качестве основного риска мы рассматриваем новые санкции США против России, которые с конца ноября до сих пор не... читать дальше
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