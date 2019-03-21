Курс рубля способен навредить деловой активности России - FxPro

"Голубиный" подход к монетарной политике Резервной Системы вызвал моментальную реакцию рынка, - комменирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Так, доллар заметно сдал позиции сразу после публикации прогнозов по ставкам и комментария по монетарной политике, а затем импульс снижения американской валюты получил свое развитие. Если же говорить о сигналах со стороны регулятора, то важно понимать, что ФРС является неким эталоном для других центробанков мира. Они охотно следуют за его риторикой. По этой причине резкое смягчение риторики Пауэлла вполне может стать прологом для более мягкой позиции и Банка России, который огласит завтра свое решение. Вряд ли ключевая ставка будет снижена с уровня 7.75%, но прозрачные намеки на этот шаг в будущем вполне реальны".

"Впрочем, если ФРС сумел удивить рынки в среду, почему бы Банку России не сделать это в пятницу? Тем более, что инфляция в России идет по нижней границе прогнозной траектории ЦБР, открывая пути для снижения. Экономическая активность при этом, несмотря на позитивные отчеты Росстата, оставляет пространство для стимулирования. Не менее важна тут и динамика рубля. Его сильный рост с начала года способен оказать еще большее давление на инфляцию в предстоящие месяцы, а также навредить деловой активности. Что ж, закономерно, ведь снижение ставок является эффективным инструментом для давления на валюту", - заключает эксперт FxPro.