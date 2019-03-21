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21 марта 2019 года 13:44
USD/RUB отыграл треть премии за риск - ITI Capital
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко отмечает, USD/RUB отыграл треть премии за риск: "Сейчас рубль торгуется на доавгустовских уровнях, когда были объявлены санкции против Турции и рассматривались меры против России из-за инцидента в Солсбери. Средний курс USD/ RUB с 8 августа по 7 марта составлял 67 руб. Таким образом, рубль сжал премию за риск на 3,5 руб., что парадоксально, учитывая растущие риски новых антироссийских санкций, в том числе против ОФЗ. Фактически рубль отыграл столько, сколько уже отыграли валютные евробонды российских эмитентов. Многие из них находятся на уровнях конца июля. Дальнейший рост возможен лишь при отмене санкций. После пробития 64,15 и 64, следующие ключевые отметки 63,69 и 63,53. Затем стоит ждать ослабления до 64 и выше".
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21 марта 2019 года 16:05
Группа «ФосАгро» опубликовала отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которая отразила сезонное снижение основных показателей по сравнению с предыдущим кварталом, но существенный рост год к году, констатируют специалисты Уралсиба. Результаты оказались на уровне консенсус-прогноз по выручке, но на 8%... читать дальше
.21 марта 2019 года 15:39
"Вчера X5 Retail Group опубликовала хорошие финансовые результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Так, выручка возросла на 17% (здесь и далее – год к году) до 423 млрд руб. (6,4 млрд долл.) – в соответствии с ожиданиями и ранее опубликованными операционными результатами. Скорректированная EBITDA... читать дальше
.21 марта 2019 года 14:58
Ожидаем первое повышение процентных ставок ФРС США не раньше начала 2020 года при условии ускорения инфляции - Julius Baer
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.21 марта 2019 года 14:25
"Голубиный" подход к монетарной политике Резервной Системы вызвал моментальную реакцию рынка, - комменирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Так, доллар заметно сдал позиции сразу после публикации прогнозов по ставкам и комментария по монетарной политике, а затем импульс снижения... читать дальше
.21 марта 2019 года 14:04
Итоги заседания ФРС США стали позитивом для рынка золота. Американский центробанк понизил прогнозы по динамике процентной ставки и объявил о планах по завершению процесса сокращения своего баланса. На этих новостях доллар подешевел, а золото подорожало примерно на 1,5%, указывает аналитик рынка... читать дальше
.21 марта 2019 года 11:58
"Вчера суверенные еврооблигации РФ завершили день в незначительном "минусе". В среду новость о предстоящем размещении не оказала значительного влияния на котировки бумаг, и в преддверии публикации результатов заседания ФРС торги по-прежнему шли вяло. Настроения на рынке при этом несколько... читать дальше
.21 марта 2019 года 11:12
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти и находятся на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68.5/bbl, WTI достигает $60,1/bbl. Вчера были опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США от... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:59
"Цены на нефть закрепились выше верхней границы диапазона 66-68 долл./барр. на фоне сильной статистики от Минэнерго США и остаточного эффекта от переноса встречи ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились аж на 9,6 млн барр., запасы бензинов - на 4,6 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. Это -... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг. читать дальше
.20 марта 2019 года 19:00
"В пятницу, 22 марта, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ, - напоминают эксперты Sberbank CIB. - Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 7,75%, но при этом приведет сопутствующее заявление в большее соответствие с недавними более мягкими... читать дальше
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