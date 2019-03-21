USD/RUB отыграл треть премии за риск - ITI Capital

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко отмечает, USD/RUB отыграл треть премии за риск: "Сейчас рубль торгуется на доавгустовских уровнях, когда были объявлены санкции против Турции и рассматривались меры против России из-за инцидента в Солсбери. Средний курс USD/ RUB с 8 августа по 7 марта составлял 67 руб. Таким образом, рубль сжал премию за риск на 3,5 руб., что парадоксально, учитывая растущие риски новых антироссийских санкций, в том числе против ОФЗ. Фактически рубль отыграл столько, сколько уже отыграли валютные евробонды российских эмитентов. Многие из них находятся на уровнях конца июля. Дальнейший рост возможен лишь при отмене санкций. После пробития 64,15 и 64, следующие ключевые отметки 63,69 и 63,53. Затем стоит ждать ослабления до 64 и выше".