Стоимость золота на горизонте 12 месяцев достигнет 1 400 долл. США за унцию - Julius Baer

Итоги заседания ФРС США стали позитивом для рынка золота. Американский центробанк понизил прогнозы по динамике процентной ставки и объявил о планах по завершению процесса сокращения своего баланса. На этих новостях доллар подешевел, а золото подорожало примерно на 1,5%, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.

Негативное давление со стороны цикла повышения процентных ставок в США, по мнению эксперта, будет снижаться, что приведет к улучшению настроений на рынке золота и росту котировок от текущих уровней.

"В ближайшие месяцы американская валюта будет сохранять довольно высокий курс на фоне слабости других валют, так что потенциал роста котировок драгоценного металла будет ограниченным, - прогнозирует Карстен Менке. - Тем не менее, наш целевой уровень цен на горизонте трех месяцев составляет 1 325 долл. США за унцию. Золото и доллар обычно торгуются с сильной обратной зависимостью. В средне- и долгосрочной перспективе вероятность роста цен на драгметалл повышается на фоне ожидающегося снижения курса американской валюты в течение этого года, а также увеличения спроса на безопасные активы по мере нарастания рисков ухудшения динамики мировой экономики в течение 2020 года. После курса доллара спрос на безопасные активы является вторым главным драйвером изменения котировок золота. Его поддерживает уход от риска на финансовых рынках, то есть падение фондовых рынков и/или реальных процентных ставок. Мы по-прежнему ожидаем долгосрочное восстановление цен на золото и сохраняем позитивный взгляд на драгоценный металл. По нашим оценкам, стоимость золота на горизонте 12 месяцев достигнет 1 400 долл. США за унцию".