Решение ФРС стимулировало спрос на рискованные активы - Sberbank CIB

"Федрезерв смягчил риторику, как мы и ожидали, - отмечают аналитики Sberbank CIB. - Вчера ФРС фактически просигнализировала об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики, официально признав факт замедления экономического роста. Американский регулятор немного понизил свои экономические прогнозы, при этом большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке теперь считают, что в текущем году ставка повышаться не будет, а в следующем предстоит только одно повышение. Кроме того, Федрезерв предупредил, что в мае замедлит темп сокращения своего баланса, а к сентябрю полностью свернет этот процесс. Мы ожидаем ослабления доллара и повышения интереса к рискованным активам, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Сохранится ли этот тренд в ближайшие недели, будет зависеть от хода торговых переговоров между США и Китаем, а также от экономических данных в Европе и КНР, которые в последнее время улучшались".

Сегодня эксперты Sberbank CIB ожидают укрепления рубля до 63,50 за доллар.