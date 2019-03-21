Для рубля может открыться окно возможностей - "Нордеа Банк"

"В нашем предыдущем прогнозе, опубликованном в январе, мы придерживались довольно осторожного мнения относительно перспектив рубля, указывая на риски возобновления обсуждения санкций, а также на неустойчивый оптимизм на нефтяном рынке, который может быть разрушен не слишком активным продвижением в торговых переговорах между Китаем и США, - напоминают аналитики "Нордеа Банка". - Данные риски для российской валюты по-прежнему сохраняются, но их острота несколько снизилась, а сроки их реализации, вероятно, отодвинулись на более поздние горизонты. В этой ситуации для рубля может открыться окно возможностей, что дает нам основание существенно пересмотреть наш прогноз курса рубля на 2019 год в пользу более крепких значений (62.5 по паре USD/RUB)".

В середине марта ситуация на российском валютном рынке довольно сильно изменилась, подчеркивают эксперты банка. На смену вялым торгам на низких объемах в узком диапазоне 65-66 в паре с долларом пришла более устойчивая тенденция к укреплению. Буквально за 4 дня рубль укрепился на 2.7%. Аналитики "Нордеа Банка" считают, что триггером для изменения ситуации на валютном рынке стала статистика по инфляции в России за февраль, которая показала, что рост цен, несмотря на повышение НДС, ускорился не так сильно (5.2% г/г в феврале), как прогнозировал Центральный банк (пик в 5.5-6% в первом квартале). Как следствие, весьма вероятный ранее сценарий с дальнейшим повышением ключевой ставки фактически утратил актуальность и, напротив, начали формироваться ожидания относительно того, что уже в 2019 году Банк России может вернуться к снижению ставки.

"В такой ситуации заметно возросла привлекательность вложений в российские суверенные облигации (ОФЗ), в том числе и со стороны иностранных инвесторов. В предстоящую пятницу 22 марта Банк России проводит опорное заседание по ключевой ставке, по итогам которого могут быть пересмотрены прогнозы регулятора по инфляции, а также возможны дополнительные сигналы о сроках снижения ключевой ставки. Эта информация может дополнительно повысить привлекательность вложений в ОФЗ, в том числе и со стороны иностранных инвесторов, что вполне может стать устойчивым фактором поддержки для рубля на горизонте ближайших месяцев. Несмотря на то, что мы существенно улучшили наш прогноз курса рубля в текущем году, мы подчеркиваем, что рубль остается уязвимым к обострению санкционной риторики, которое может вызывать кратковременные периоды ослабления российской валюты на 1-2 рубля, как это происходило в последние несколько месяцев", - заключают специалисты "Нордеа Банка".