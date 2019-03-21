Сегодня российские евробонды могут оказаться под давлением - Уралсиб

"Вчера суверенные еврооблигации РФ завершили день в незначительном "минусе". В среду новость о предстоящем размещении не оказала значительного влияния на котировки бумаг, и в преддверии публикации результатов заседания ФРС торги по-прежнему шли вяло. Настроения на рынке при этом несколько испортились – возможно, на фоне новостей по переговорам США и Китая. Падение доходности UST10 днем до 2,59% не поддержало евробонды ЕМ, часть из них, напротив, чуть снизилась в цене. Также не оказал поддержки российским бумагам и значительный рост цен на нефть – вечером нефтяные котировки поднимались до 68,4 долл./барр. Российские еврооблигации показали минимальное снижение цен, всего на 0,1 п.п. Теперь, когда риторика ФРС стала еще мягче, спрос на риск может вырасти и оказать поддержку бумагам ЕМ, но стоит помнить, что смягчение риторики происходит на фоне замедления роста мировой экономики, а это в долгосрочной перспективе скорее фактор в пользу расширения спредов. Правда, сегодня российские евробонды из-за новостей о размещении новых бумаг все же могут оказаться под давлением", - отмечают специалисты Уралсиба.