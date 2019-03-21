.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал дальнейшего роста рубля при отсутствии кардинальных улучшений на внешних рынках вряд ли превышает 2-4% - РФПИ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 марта 2019 года 12:26
Потенциал дальнейшего роста рубля при отсутствии кардинальных улучшений на внешних рынках вряд ли превышает 2-4% - РФПИ
"Всю локальную сессию рубль провел довольно стабильно в диапазоне 64.20-64.40/USD. Активные продажи экспортеров легко абсорбировались локальным спросом на валюту. Складывалось ощущение, что к отметке 64/USD рубль пока лишь "присматривается". Однако после решения ФРС пройти ее не составило никакого труда, минимум сессии по доллару был зафиксирован около 63.70/USD. Учитывая, что снижение доллара глобально может стать новым среднесрочным трендом, нефть глобально торгуется с повышением из-за снижения запасов в США, а потенциал навеса продаж от экспортеров велик, рубль в ближайшие дни может расти и дальше. Технические стоп-лосс тех, кто ставил на снижение рубля, этому лишь помогут. Наши оценки краткосрочной справедливой стоимости рубля (исходя из текущих рыночных факторов) указывают на уровни около 60/USD. Переоценка рынком перспектив рубля также может поддержать его дальнейшее умеренное укрепление, в том числе если ЦБ завтра смягчит свою позицию. В то же время, потенциал дальнейшего роста рубля при отсутствии кардинальных улучшений на внешних рынках вряд ли превышает 2-4%, учитывая сохраняющиеся риски со стороны торговых переговоров США-Китай и возможных ограничений против России. ", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
.
21 марта 2019 года 16:05
Группа «ФосАгро» опубликовала отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которая отразила сезонное снижение основных показателей по сравнению с предыдущим кварталом, но существенный рост год к году, констатируют специалисты Уралсиба. Результаты оказались на уровне консенсус-прогноз по выручке, но на 8%... читать дальше
.21 марта 2019 года 15:39
"Вчера X5 Retail Group опубликовала хорошие финансовые результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Так, выручка возросла на 17% (здесь и далее – год к году) до 423 млрд руб. (6,4 млрд долл.) – в соответствии с ожиданиями и ранее опубликованными операционными результатами. Скорректированная EBITDA... читать дальше
.21 марта 2019 года 14:58
Ожидаем первое повышение процентных ставок ФРС США не раньше начала 2020 года при условии ускорения инфляции - Julius Baer
Официальное заявление по итогам заседания ФРС США 19-20 марта вопреки ожиданиям аналитиков принесло сразу два сюрприза, указывают эксперты Julius Baer. Во-первых, прогноз динамики процентных ставок от регулятора теперь говорит о том, что стоимость заимствования в американской экономике в текущем... читать дальше
.21 марта 2019 года 14:25
"Голубиный" подход к монетарной политике Резервной Системы вызвал моментальную реакцию рынка, - комменирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Так, доллар заметно сдал позиции сразу после публикации прогнозов по ставкам и комментария по монетарной политике, а затем импульс снижения... читать дальше
.21 марта 2019 года 14:04
Итоги заседания ФРС США стали позитивом для рынка золота. Американский центробанк понизил прогнозы по динамике процентной ставки и объявил о планах по завершению процесса сокращения своего баланса. На этих новостях доллар подешевел, а золото подорожало примерно на 1,5%, указывает аналитик рынка... читать дальше
.21 марта 2019 года 11:58
"Вчера суверенные еврооблигации РФ завершили день в незначительном "минусе". В среду новость о предстоящем размещении не оказала значительного влияния на котировки бумаг, и в преддверии публикации результатов заседания ФРС торги по-прежнему шли вяло. Настроения на рынке при этом несколько... читать дальше
.21 марта 2019 года 11:12
Нефтяные котировки продолжают уверенно расти и находятся на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68.5/bbl, WTI достигает $60,1/bbl. Вчера были опубликованы официальные данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США от... читать дальше
.21 марта 2019 года 10:59
"Цены на нефть закрепились выше верхней границы диапазона 66-68 долл./барр. на фоне сильной статистики от Минэнерго США и остаточного эффекта от переноса встречи ОПЕК+. Так, запасы сырой нефти сократились аж на 9,6 млн барр., запасы бензинов - на 4,6 млн барр., дистиллятов - на 4,1 млн барр. Это -... читать дальше
.21 марта 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают подниматься в четверг. читать дальше
.20 марта 2019 года 19:00
"В пятницу, 22 марта, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ, - напоминают эксперты Sberbank CIB. - Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 7,75%, но при этом приведет сопутствующее заявление в большее соответствие с недавними более мягкими... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.