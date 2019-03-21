Потенциал дальнейшего роста рубля при отсутствии кардинальных улучшений на внешних рынках вряд ли превышает 2-4% - РФПИ

"Всю локальную сессию рубль провел довольно стабильно в диапазоне 64.20-64.40/USD. Активные продажи экспортеров легко абсорбировались локальным спросом на валюту. Складывалось ощущение, что к отметке 64/USD рубль пока лишь "присматривается". Однако после решения ФРС пройти ее не составило никакого труда, минимум сессии по доллару был зафиксирован около 63.70/USD. Учитывая, что снижение доллара глобально может стать новым среднесрочным трендом, нефть глобально торгуется с повышением из-за снижения запасов в США, а потенциал навеса продаж от экспортеров велик, рубль в ближайшие дни может расти и дальше. Технические стоп-лосс тех, кто ставил на снижение рубля, этому лишь помогут. Наши оценки краткосрочной справедливой стоимости рубля (исходя из текущих рыночных факторов) указывают на уровни около 60/USD. Переоценка рынком перспектив рубля также может поддержать его дальнейшее умеренное укрепление, в том числе если ЦБ завтра смягчит свою позицию. В то же время, потенциал дальнейшего роста рубля при отсутствии кардинальных улучшений на внешних рынках вряд ли превышает 2-4%, учитывая сохраняющиеся риски со стороны торговых переговоров США-Китай и возможных ограничений против России. ", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.