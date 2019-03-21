Российская валюта укрепляется по отношению к доллару США на фоне итогов заседания ФРС - "Нордеа Банк"

"Российская валюта укрепляется по отношению к доллару США на фоне итогов заседания ФРС, о которых стало известно накануне, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Пара USD/RUB в моменте 63.7, EUR/RUB – 72.8. По отношению к европейской валюте динамика рубля носит менее выраженный характер, что связано с укреплением евро против доллара США. Смягчение риторики американского регулятора продолжит сегодня оказывать поддержку валютам развивающихся стран и рублю. Кроме того, позитивное влияние на рубль будет оказывать приближение пика налоговых платежей, а также динамика цен на нефть, которые вчера увеличились до более чем $68/bbl (Brent). Отметим, что российская валюта не продемонстрировала выраженной реакции на вчерашнее размещение государственных облигаций Минфином РФ. В ходе прошедших аукционов ОФЗ министерству удалось разместить государственные бумаги общим объемом в 73.5 млрд руб., в то время как спрос на бумаги составил 104 млрд рублей".