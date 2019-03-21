Сохраняем рекомендацию к покупке длинных ОФЗ - Промсвязьбанк

По итогам 3 аукционов Минфин смог разместить бумаг на 73,5 млрд руб. При этом рекорд предыдущей недели (91,4 млрд руб.) практически не имел шансов быть достигнутым - на 15-летний выпуск спрос был ограничен высокой дюрацией, а на 7,5-лений – низкой ликвидностью новой бумаги, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Эксперт также отметил, что, пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, Минфин стремится максимизировать объемы размещения – премия к вчерашнему закрытию на обоих аукционах составила 5-8 б.п., что также двинуло кривую госбумаг вверх в пределе 2 б.п., однако по итогам торгов смогли отыграть потери. Доходности госбумаг сохраняют потенциал к снижению – по итогам пятничного заседания ЦБ ждем более четких сигналов относительно перспектив снижения ставки на фоне стабилизации инфляции (на 18 марта годовая инфляция осталась на уровне 5,3% при прогнозе ЦБ на 1 квартал – 5,5%-6,0%). КАМАЗ (Ba3/–/–) предложит завтра бонды серии БО-П02 на 4 млрд руб. с ориентиром купона 8,8-9,0% (YTM 9,1%-9,31%) годовых к погашению через 3 года. Аналитик банка указывает, что 2-летний выпуск КАМАЗ, БОП1, размещенный в прошлом месяце, торгуется на рынке с доходностью 8,86%-8,9%, в результате чего премия нового выпуска за удлинение дюрации составляет порядка 20-40 б.п.

"На наш взгляд, выпуск может быть интересен от середины текущего прайсинга. Сохраняем рекомендацию к покупке длинных ОФЗ – ближайшей целью для 10-летнего бенчмарка выступает уровень 8,15% годовых по доходности; ждем комментарии ЦБ", - заключает Дмитрий Грицкевич.