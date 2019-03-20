Железная руда дешевеет на очередных новостях из Бразилии - Julius Baer

Рынок железной руды в последнее время находится под постоянным давлением новостного фона, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. В среду утром поступили сообщения, что местный суд в Бразилии разрешил крупнейшей горнодобывающей компании Vale возобновить добычу сырья на месторождении Brucutu мощностью 30 млн тонн руды в год. Работа на шахте была остановлена в феврале после отзыва лицензии вследствие аварии на дамбе на другом предприятии компании в январе. Несмотря на то, что возобновление добычи еще должно быть согласовано регулятором, цены на железную руду на рынках Китая и Сингапура упали более чем на 4%. Представители Vale заявили, что работа шахты начнется только после получения соответствующего разрешения.

"В случае возобновления добычи на месторождении Brucutu рынок сможет восстановить часть "подушки безопасности" на стороне предложения, что снизит риски формирования дефицита сырья, - полагает эксперт Julius Baer. - В то же время мы отмечаем, что после очередного решения суда ситуация со стороны предложения становится все более неопределенной и нестабильной. Как следствие, данные по экспорту из Бразилии будут оставаться в центре внимания игроков. Тем временем, мы по-прежнему ожидаем сокращение спроса на железную руду со стороны китайских сталелитейных предприятий в текущем году на фоне слабости экономического роста и ухудшения динамики в строительном секторе. В отсутствие широкомасштабной поддержки экономики и мер, направленных поддержку отраслей, обеспечивающих спрос на металлы, производство стали в КНР будет сокращаться. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок железной руды из-за повышенной неопределенности".