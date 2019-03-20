С прицелом на месяц стоит готовиться к сильной коррекции на рынке нефти - ГК "ФИНАМ"

"Нефть марки Brent в первой половине дня потеряла 0,6%, опустившись до 67,3$ за баррель, но это лишь небольшой откат от годового максимума. С прицелом на месяц стоит готовиться к сильной коррекции на рынке нефти", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.