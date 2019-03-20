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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Закрытие основной сессии на рынке акций пройдет в нейтральном ключе - ГК "ФИНАМ"
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20 марта 2019 года 17:09

Закрытие основной сессии на рынке акций пройдет в нейтральном ключе - ГК "ФИНАМ"

"Закрытие основной сессии на российском рынке акций обещает пройти в нейтральном ключе, а вот инвестиционные настроения на четверг определятся после 21.00 мск. В 21.30 мск начнётся пресс-конференция главы ФРС. С технической точки зрения, уже вторую неделю индекс МосБиржи "зубами цепляется" за поддержку 2450 пунктов. Если по итогам пятницы индекс сумеет закрыться выше 2500 пунктов, шансы на тест исторических максимумов возрастут", - полагает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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