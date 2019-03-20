"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR X5 на 7%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 7% - до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $30,84 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,58 за штуку.