Рынок пока проявляет осторожность по поводу "штурма" отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный небольшой рост рынка в начале дня. Основные надежды оптимистов связаны не с Китаем, а с политикой ФРС. Вполне вероятно, что регулятор изменит ожидаемый график повышений ставки. Кроме того, могут быть озвучены планы более скромного сокращения баланса или сроки прекращения данного процесса. Естественно, что первая реакция рынка появится в 21:00 мск, когда выйдет итоговое заявление и обновлённые экономические прогнозы. Вполне вероятно, что второе даже становится более важным. На вечер также остаётся статистика по безработице и розничным продажам в РФ и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Отечественный рынок пока проявляет осторожность по поводу "штурма" отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи, но обнадёживает то, что внешний негатив особо не влияет на отечественные активы", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.