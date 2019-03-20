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20 марта 2019 года 16:15
Ожидаем курс рубля до конца недели в диапазоне 63,7-65,5 за доллар - БКС
"К середине недели рубль находится на отметках 64,3 за доллар - на наш взгляд, перекупленность актива близка к своим максимумам. На этой неделе мы наблюдали очередной виток роста позитива в отношении сектора развивающихся рынков, фактически аппетиты к риску в понедельник и вторник демонстрировали фронтальный рост. Однако уже в среду настроения несколько охлаждаются. "Стопом" для роста оптимизма рынков стала очередная порция новостей по торговой сделке. Несмотря на то, что Трамп продолжает придерживаться в своих заявлениях лейтмотива "переговоры проходят очень хорошо", на рынок поступила информация о том, что теперь со стороны китайских представителей появились сомнения по некоторым вопросам. По сути ситуация с торговой сделкой в последнее время не претерпела реальных изменений. Инвесторы продолжают взвешивать с одной стороны положительную риторику обеих сторон, а с другой стороны - перенос встречи глав стран на апрель, а также сохранение отсутствия каких-либо твердых гарантий от обеих сторон. В то же время, несмотря на более сдержанный настрой рынков, рубль неумолим в своем укреплении. Мы по-прежнему полагаем, что игнорирование риск-факторов уже привело к значительной перекупленности рублевого актива. Также считаем, что чем ближе курс рубля подходит к уровням 63,7-64, тем с большей амплитудой в рубле будет развиваться коррекция, которая может прийтись на апрель. Если говорить о краткосрочной перспективе, то мы полагаем, что до конца недели курс нацвалюты может предпринять еще несколько попыток для преодоления психологической отметки 64. Наиболее существенными факторами поддержки в ближайшее время останутся действие налогового периода, а также удержание нефтяных цен в тренде роста. Дополнительный фактор поддержки может быть сформирован уже сегодня, если аукционы Минфина снова будут характеризовать масштабными объемами размещения. Заметим, что мы не считаем, что министерству удастся проводить аукционы с такими же высокими объемами размещения в перспективе ближайших двух месяцев. Также мы полагаем, что в среду вечером внимание рынков будет сосредоточено на итогах заседания ФРС. "Голубиные" итоги заседания американского регулятора могут в определенной мере нивелировать "холодность" рынка, вызванную торговыми переговорами. С большой долей уверенности сейчас можно ожидать, что регулятор оставит ставки без изменений по итогам заседания. От ФРС рынки ожидают очередного подтверждения своей сдержанности в отношении вектора повышения ставок. Еще более животрепещущим вопросом является конкретика в части остановки действия программ количественного ужесточения. Если рынки получат мягкий сигнал по ставкам (либо всего об одном повышении в этом году, либо о сохранении ставок без изменений), а также конкретику по срокам "заморозки" распродаж активов с баланса ФРС, повышенный risk-on, вероятно, снова выйдет на первый план. Следует заметить, что монетарные власти США уже проделали масштабную работу по восстановлению аппетитов к риску в этом году, что позволяет не исключать сценарий, при котором на сегодняшнем заседании регулятор просто оставит ставку без изменений и не станет гипертрофировать рыночный оптимизм. В результате ожидаем курс рубля до конца недели в диапазоне 63,7-65,5", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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