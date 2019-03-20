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20 марта 2019 года 15:35
Доллар и евро вновь пытаются оттолкнуться от семимесячных минимумов в паре с рублем - БКС
"Сегодня рубль открылся вверх к валютной корзине, хотя внешний фон был скорее нейтральным. Но после приближения к семимесячным вершинам российская валюта начала сдавать позиции. В то же время многие развивающиеся валюты вчера продемонстрировали снижение, и сегодня некоторые из них продолжили нести умеренные потери, однако в целом данный сектор не показывает единой динамики. Еще в конце предыдущих торгов рисковые активы испытали снижение и сегодня в начале дня продолжили находиться под давлением из-за увеличения риска срыва торговых переговоров между США и Китаем. Опасения по поводу этого усилились на фоне информации источников Bloomberg о том, что Штаты отказываются дать гарантию снятия введенных пошлин на китайские товары в обмен на обязательства Китая в области интеллектуальной собственности. Подобные сообщения объясняют тот факт, что дату встречи лидеров двух стран, на которой должно быть подписано торговое соглашение, перенесли уже несколько раз. Однако основным событием как для нашего рынка, так и для внешних площадок станет подведение итогов заседания ФРС (21:00 мск). Если оптимистичные ожидания инвесторов, надеющихся на смягчения монетарных взглядов регулятора, не оправдаются, это может привести к серьезным распродажам рисковых активов и вызвать рост доллара к большинству валют. Пара USD/RUB приблизилась к верхней границе краткосрочного нисходящего канала, в котором она почти отвесно снижалась с начала прошлой недели. Однако достижение этого динамичного сопротивления произошло в основном за счет фактора времени, т. е. котировки двигались "вбок" в рамках консолидации. Поэтому более качественным сигналом, свидетельствующим о завершении краткосрочной волны снижения, будет закрытие "часовой свечки" над вчерашним максимумом 64,58", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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20 марта 2019 года 14:55
В среду вечером будет оглашено решение по монетарной политике ФРС, а также прогнозы по экономике и процентным ставкам. Рынки очень сильно рассчитывают на мягкий тон американского ЦБ, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, их может ждать неприятный сюрприз, ведь... читать дальше
.20 марта 2019 года 14:20
С большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года - Райффайзенбанк
« Голубиный» настрой FOMC пока позволяет игнорировать негатив, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Вчера американский рынок растерял оптимизм ( в итоге индекс S&P закрылся без изменений) после появления дополнительных свидетельств о том, что переговоры США с Китаем идут не так... читать дальше
.20 марта 2019 года 11:54
"Нефтяные котировки утром в среду незначительно растут, продолжая находиться у максимумов с ноября прошлого года. Позитивное влияние на рынок нефти оказывает заключённая в декабре сделка по сокращению нефтедобычи в странах ОПЕК+, призванная поддержать баланс спроса и предложения на рынке сырой... читать дальше
.20 марта 2019 года 10:17
"Нефть сегодня немного корректируется после неплохого роста накануне (поднималась выше 68 долл./барр.) по факту переноса встречи ОПЕК+ на 2 месяца, дабы оценить ситуацию с балансом на рынке нефти ввиду обвала добычи в Венесуэле и Иране. Сегодня в фокусе будут статданные от Минэнерго США.... читать дальше
.20 марта 2019 года 09:35
Фондовые индексы США завершили сессию вторника разнонаправленным изменением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
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