Доллар и евро вновь пытаются оттолкнуться от семимесячных минимумов в паре с рублем - БКС

"Сегодня рубль открылся вверх к валютной корзине, хотя внешний фон был скорее нейтральным. Но после приближения к семимесячным вершинам российская валюта начала сдавать позиции. В то же время многие развивающиеся валюты вчера продемонстрировали снижение, и сегодня некоторые из них продолжили нести умеренные потери, однако в целом данный сектор не показывает единой динамики. Еще в конце предыдущих торгов рисковые активы испытали снижение и сегодня в начале дня продолжили находиться под давлением из-за увеличения риска срыва торговых переговоров между США и Китаем. Опасения по поводу этого усилились на фоне информации источников Bloomberg о том, что Штаты отказываются дать гарантию снятия введенных пошлин на китайские товары в обмен на обязательства Китая в области интеллектуальной собственности. Подобные сообщения объясняют тот факт, что дату встречи лидеров двух стран, на которой должно быть подписано торговое соглашение, перенесли уже несколько раз. Однако основным событием как для нашего рынка, так и для внешних площадок станет подведение итогов заседания ФРС (21:00 мск). Если оптимистичные ожидания инвесторов, надеющихся на смягчения монетарных взглядов регулятора, не оправдаются, это может привести к серьезным распродажам рисковых активов и вызвать рост доллара к большинству валют. Пара USD/RUB приблизилась к верхней границе краткосрочного нисходящего канала, в котором она почти отвесно снижалась с начала прошлой недели. Однако достижение этого динамичного сопротивления произошло в основном за счет фактора времени, т. е. котировки двигались "вбок" в рамках консолидации. Поэтому более качественным сигналом, свидетельствующим о завершении краткосрочной волны снижения, будет закрытие "часовой свечки" над вчерашним максимумом 64,58", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.