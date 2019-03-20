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20 марта 2019 года 15:14
Sberbank CIB поднял оценку ADR Норникеля на 18%, подтвердив рейтинг "покупать"
(добавлен 3-й абзац) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) на 18% - до $26,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Компания Crispian Investments Романа Абрамовича недавно продала на рынке принадлежавшие ей 1,7% акций "Норильского никеля". Вместе с аффилированными компаниями Crispian продолжает владеть 4,7% в ГМК (при этом у "Интерроса" и "РусАла" (MOEX: RUALR) есть преимущественное право выкупа 4%-ного пакета). "РусАл" подтвердил, что акции "Норникеля" являются стратегической инвестицией для компании. Президент "Норильского никеля" Владимир Потанин продолжал выкупать акции компании на рынке, и эта стратегия увеличения пакета, на наш взгляд, может быть более обоснованной с экономической точки зрения, чем запуск механизма "русская рулетка". Таким образом, мы считаем маловероятным обострение конфликта между акционерами в той же форме, как в 2018 году. В связи с этим мы рекомендуем обратить внимание на фундаментальные показатели "Норильского никеля, которые исключительно сильны благодаря повышению цен на сырьевые товары", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $23,05 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,65 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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.19 марта 2019 года 13:15
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