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20 марта 2019 года 14:55
Вокруг фунта нервная тишина - FxPro
В среду вечером будет оглашено решение по монетарной политике ФРС, а также прогнозы по экономике и процентным ставкам. Рынки очень сильно рассчитывают на мягкий тон американского ЦБ, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, их может ждать неприятный сюрприз, ведь розничные продажи и заказы товаров длительного пользования сгладили страхи серьезного замедления экономики, которое вряд ли в ФРС смогут полностью проигнорировать. Впрочем, стоит обратить внимание на замедление инфляции, что позволит центральному банку убрать с повестки дня вопрос повышения ставок. В четверг очередь Банка Англии оглашать свое решение и представлять резюме по монетарной политике перед Brexit. Участники рынка ждут повышения ставки в течение года, однако это далеко не решенный вопрос. В то же время, опубликованные данные по Британии отметили ускорение общей инфляции до 1.9% г/г: это показатели вблизи целевых уровней, которые позволяют Банку Англии не отвлекаться на вопрос инфляции и сосредоточиться на возможных последствиях ситуации вокруг Brexit. "Тут мы переходим к самой потенциально взрывоопасной теме для британской валюты: Мэй собирается обсуждать в Брюсселе короткую отсрочку Brexit для согласования новых условий. Юнкер, президент Еврокомиссии, предупредил, что может потребоваться еще одна встреча на следующей неделе, где будет обсуждаться вопрос о сроках сдвига даты выхода из Евросоюза. До сих пор большой вопрос, кто окажется сильней: бюрократы из Брюсселя или Лондона. При этом не вызывает сомнений, что оба лагеря пока успешны лишь в одном: придумывании способа затянуть и усложнить весь процесс. Пока у них это получается лучше всего, а британская валюта наслаждается периодом затишья. Появление новых поводов отсрочки Brexit благоприятно для фунта, однако окончательно нельзя снимать со счетов возможность Brexit без сделки, что способно обернуться провалом для британской валюты и штормом для фондового рынка страны", - резюмирует эксперт FxPro.
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