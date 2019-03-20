С большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года - Райффайзенбанк

« Голубиный» настрой FOMC пока позволяет игнорировать негатив, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Вчера американский рынок растерял оптимизм ( в итоге индекс S&P закрылся без изменений) после появления дополнительных свидетельств о том, что переговоры США с Китаем идут не так гладко, как оценивает это Д. Трамп (он по-прежнему доволен). По данным СМИ, Китай, не получивший гарантий отмены пошлин на свои товары, не готов изменять политику в области прав интеллектуальной собственности, а также отказался от уступок в ряде других вопросов (в частности, по защите данных о фармацевтических препаратах). По-видимому, опасаясь за динамику финансовых рынков (которая традиционно имеет большую значимость для бизнеса США, являющегося для него основным индикатором экономического состояния), американские чиновники стараются сделать “хорошую мину при плохой игре”.

"В таких условиях многое определится решением завершающегося сегодня заседания FOMC, которое имеет все шансы преподнести позитивный сюрприз (в виде более умеренного сокращения баланса ФРС и продления паузы в повышении ключевой ставки), - полагает эксперт банка. - Напомним, что в конце прошлого года ФРС неожиданно изменила курс монетарной политики в отсутствие негативных сигналов в экономике (которая сохраняет высокий рост при инфляции ниже цели), также глава ФРС своими высказываниями понизил значимость прогноза членов FOMC (который расходится с предполагаемой участниками рынка траекторией ключевой ставки). Это создает двусмысленность: если FOMC усиливает свою «голубиную» риторику (например, смещая акцент на низкую инфляцию в качестве обоснования паузы), возможно, он исходит из иной информации и иных факторов при принятии решений, чем то, что транслируется в рынок в виде публичных комментариев. Не исключено, что принимается во внимание повышенный риск замедления экономики и даже рецессии в ближайшие годы, о чем свидетельствует рынок UST (узкий спред между 10- и 2-летними бондами)".

По мнению аналитика Райффайзенбанка, с большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года.