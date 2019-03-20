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20 марта 2019 года 14:20
С большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года - Райффайзенбанк
« Голубиный» настрой FOMC пока позволяет игнорировать негатив, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Вчера американский рынок растерял оптимизм ( в итоге индекс S&P закрылся без изменений) после появления дополнительных свидетельств о том, что переговоры США с Китаем идут не так гладко, как оценивает это Д. Трамп (он по-прежнему доволен). По данным СМИ, Китай, не получивший гарантий отмены пошлин на свои товары, не готов изменять политику в области прав интеллектуальной собственности, а также отказался от уступок в ряде других вопросов (в частности, по защите данных о фармацевтических препаратах). По-видимому, опасаясь за динамику финансовых рынков (которая традиционно имеет большую значимость для бизнеса США, являющегося для него основным индикатором экономического состояния), американские чиновники стараются сделать “хорошую мину при плохой игре”. "В таких условиях многое определится решением завершающегося сегодня заседания FOMC, которое имеет все шансы преподнести позитивный сюрприз (в виде более умеренного сокращения баланса ФРС и продления паузы в повышении ключевой ставки), - полагает эксперт банка. - Напомним, что в конце прошлого года ФРС неожиданно изменила курс монетарной политики в отсутствие негативных сигналов в экономике (которая сохраняет высокий рост при инфляции ниже цели), также глава ФРС своими высказываниями понизил значимость прогноза членов FOMC (который расходится с предполагаемой участниками рынка траекторией ключевой ставки). Это создает двусмысленность: если FOMC усиливает свою «голубиную» риторику (например, смещая акцент на низкую инфляцию в качестве обоснования паузы), возможно, он исходит из иной информации и иных факторов при принятии решений, чем то, что транслируется в рынок в виде публичных комментариев. Не исключено, что принимается во внимание повышенный риск замедления экономики и даже рецессии в ближайшие годы, о чем свидетельствует рынок UST (узкий спред между 10- и 2-летними бондами)". По мнению аналитика Райффайзенбанка, с большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года.
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20 марта 2019 года 14:55
В среду вечером будет оглашено решение по монетарной политике ФРС, а также прогнозы по экономике и процентным ставкам. Рынки очень сильно рассчитывают на мягкий тон американского ЦБ, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, их может ждать неприятный сюрприз, ведь... читать дальше
.20 марта 2019 года 11:54
"Нефтяные котировки утром в среду незначительно растут, продолжая находиться у максимумов с ноября прошлого года. Позитивное влияние на рынок нефти оказывает заключённая в декабре сделка по сокращению нефтедобычи в странах ОПЕК+, призванная поддержать баланс спроса и предложения на рынке сырой... читать дальше
.20 марта 2019 года 10:17
"Нефть сегодня немного корректируется после неплохого роста накануне (поднималась выше 68 долл./барр.) по факту переноса встречи ОПЕК+ на 2 месяца, дабы оценить ситуацию с балансом на рынке нефти ввиду обвала добычи в Венесуэле и Иране. Сегодня в фокусе будут статданные от Минэнерго США.... читать дальше
.20 марта 2019 года 09:35
Фондовые индексы США завершили сессию вторника разнонаправленным изменением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
.19 марта 2019 года 11:37
Выход из консолидации вверх может оказаться импульсным и увести за собой котировки нефти в район $70 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке позитивных для рынка высказываний со встречи комитета ОПЕК+ в Баку. По итогам встречи участники комитета пришли к консенсусу, что апрельская встреча для пересмотра условий сделки по сокращению добычи будет... читать дальше
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