Следующее важное событие у МТС должно случиться 21 марта: совет директоров утвердит новую дивидендную политику - Атон- ИК "Атон"

МТС опубликовала сильные результаты за 4 кв. 2018 года, отмечают аналитики ИК "Атон". Выручка МТС в 4К18 выросла на 11.3% г/г до 130 млрд руб. Российский сегмент продолжает демонстрировать хороший рост - его выручка увеличилась на 10.7% г/г до 121.5 млрд руб., хотя темпы роста чуть замедлились кв/кв. Положительный рост сегмента мобильной связи, высокие продажи товаров и консолидация МТС Банка поддержали выручку, тогда как сегмент фиксированной связи ожидаемо оказался в отстающих. Скорректированная OIBDA группы по новому стандарту МСФО подскочила на 23.0% г/г до 55.6 млрд руб., превысив консенсус-прогноз на 4%.

Тем не менее, на чистую прибыль в 4К18 оказали негативное влияние дополнительные резервы в размере 3.3 млрд руб., связанные с расследованием деятельности в Узбекистане необходимые из-за изменения курса доллара. Группа ожидает, что в 2019 рост выручки превысит 3%, а OIBDA может незначительно снизиться (из-за эффекта высокой базы 2018 и изменений в регулировании), хотя менеджмент нацелен на сохранение стабильной OIBDA г/г. Группа подтвердила капзатраты на 2018-19 на уровне 160 млрд руб., но снизила оценки казатрат, необходимых для соблюдения закона Яровой (с 60 млрд руб. на пять лет до 50 млрд руб.).

"В целом мы считаем результаты МТС за 4К18 позитивными. Несмотря на то, что прогноз на 2019 предполагает слегка отрицательный рост OIBDA, мы не ждем значительных изменений в ожиданиях рынка. Следующее важное событие должно случиться 21 марта, когда совет директоров утвердит новую дивидендную политику МТС. Во время телеконференции группа подтвердила нацеленность на обеспечение высокой доходности для акционеров. Что касается процесса оценки структуры листинга, МТС сообщила, что планирует представить новую информацию в конце августа", - указывают эксперты ИК "Атон".