Sberbank CIB поднял оценку ADR Норникеля на 18%, подтвердив рейтинг "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) на 18% - до $26,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $23,05 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,65 за штуку.