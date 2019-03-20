Привлекательные дивиденды МТС могут компенсировать прочие риски в краткосрочной перспективе - Альфа-банк

"Компания МТС вчера представила финансовые результаты за 4К18 и провела телефонную конференцию. Хотя менеджмент представил осторожный прогноз на 2019 г., мы считаем, что у компании есть возможности нейтрализовать его позитивным сюрпризом в части дивидендных выплат", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Показатели за 4К18 немного превзошли консенсус-прогноз агентства "Интерфакс": выручка в размере 130 млрд руб. оказалась на 1% выше прогнозов, скорректированная OIBDA (55,6 млрд руб.) опередила прогнозы на 4%. Тем не менее, чистая прибыль оказалась на 5% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность OIBDA за 4К18 составила 42,8% против ожидаемых 41,4%. Вклад в выручку консолидации МТС банка составил 6,3 млрд руб. за квартал или 6 п.п. в рост в годовом сопоставлении.

Динамика выручки российского мобильного сегмента оказалась неожиданно ниже, чем у Билайн: Выручка мобильного сегмента МТС в размере 79,3 млрд руб. на ключевом для компании российском рынке выросла на 1,6% г/г, или на 1,2 млрд руб. В то же время выручка компании Билайн (под управлением Veon) выросла на 1,8 млрд руб. за аналогичный период. МТС отстала от своего конкурента по этому показателю впервые за последние два года, что вызывает опасения и требует более внимательного наблюдения в следующие несколько кварталов (Мегафон еще не отчитывался за 4К18).

Долговая нагрузка на конец прошлого года вполне комфортна: Отношение чистого долга к EBITDA находится на низком уровне 1,2x, а график погашения долга предполагает выплату менее 5 млрд руб. в 2019 г. Основная часть погашений запланирована на 2020-21 (274 млрд руб., или 2/3 текущего валового долга).

Прогноз на 2019 г. предполагает незначительный риск понижения текущей рыночной оценки СДП. Компания ожидает роста выручки на 3% г/г в этом году и небольшого снижения OIBDA (консенсус-прогноз агентства Bloomberg предполагает рост выручки на 4% г/г и стабильную OIBDA). МТС связывает отрицательную динамику EBITDA с регуляторными изменениями (плата за частоты) и неопределенностью по поводу сети розничных продаж. Прогноз капиталовложений на 2019 г. на уровне 90 млрд руб. (в том числе на проекты, связанные с законом Яровой) немного превышает консенсус-прогноз BBG (87,5 млрд руб.). "Учитывая что прогноз на 2019 г. включает позитивный эффект от консолидации МТС Банка за весь год, мы считаем прогноз менеджмента по ключевому телекоммуникационному бизнесу немного негативным", - обращают внимание аналитики банка.

Обязательства по дивидендным выплатам подтверждены: Совет директоров МТС завтра одобрит обновленную дивидендную политику компании. В самое ближайшее время компания представит свою дивидендную политику более подробно. На телефонной конференции менеджмент уверил инвесторов в том, что новая дивидендная политика будет логическим продолжением текущей, и МТС планирует сохранить свой привлекательный профиль для мировых инвесторов.

"Мы считаем, что это указывает на то, что компания располагает потенциалом роста дивидендов. Нынешняя дивидендная политика предусматривает выплату минимум 52 млрд руб. ($0,8 на ГДР). Международный листинг остается под вопросом: Как сообщает Bloomberg со ссылкой на президента компании Алексея Корня, компания прояснит свою стратегию в отношении поддержания международного листинга к моменту публикации отчетности за 2К19 (то есть в августе 2019). Таким образом, неопределенность, связанная с возможным уходом компании на NYSE, может продолжить оказывать некоторое давление на акции компании в ближайшие месяцы. Хотя прогноз на 2019 г. несколько разочаровывает и перспективы листинга на NYSE по-прежнему весьма туманны, мы считаем, что рынок сейчас сосредоточен на дивидендных выплатах МТС и позитивные ожидания дивидендов могут компенсировать прочие риски в краткосрочной перспективе", - заключают специалисты Альфа-банка.