На сегодняшнем аукционе ОФЗ не следует ожидать существенной премии в доходности - ИК "Велес Капитал"

"Поскольку Минфин в основном размещает облигации без лимита предложения, мы полагаем, что ведомство удовлетворит крупные заявки ближе к границе вторичного рынка, - отмечают эксперты ИК "Велес Капитал". - В этот раз существенной премии в доходности не следует ожидать, так как ситуация в секторе выглядит здоровой – чем и пользуется ведомство. Потенциал снижения кривой все еще сохраняется, однако в размере 7-12 бп, особенно среди среднесрочных выпусков, которые торгуются с незначительным дисконтом относительно длинных ОФЗ. Если ЦБ РФ поменяет прогнозы по инфляции до конца года или подчеркнет минимальное негативное влияние на инфляцию от прошлых фискальных изменений в бюджете до конца второго квартала, среднесрочные гособлигации (5-9 лет) могут опережать в доходности по темпам падения более длинных. В этом случае мы рекомендуем покупку 26226, не находящейся еще в международных индексах. Серия 26225 располагается также интересно и практически справедливо против 26221, однако стратегия покупки выглядит целесообразной, если на глобальных рынках снова усилится рискаппетит в сегменте локального долга развивающихся стран, временно завершившийся перед заседанием ФРС. Согласно нашим ожиданиям, американский регулятор может объявить сроки завершения сокращения собственного баланса или обозначить целевые отметки. В случае реализации данного сценария в краткосрочной перспективе это станет положительным драйвером для российского риска".