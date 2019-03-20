В телекоммуникационном секторе мы считаем наиболее привлекательными еврооблигации Veon - Уралсиб

"В телекоммуникационном секторе мы считаем наиболее привлекательными еврооблигации Veon, выпущенные GTH Finance VIP’23 (купон 7,25%, YTC 5,3%), которые предлагают премию к суверенной кривой на уровне 170 б.п., то есть на 50 б.п. больше, при том что кредитные рейтинги компаний находятся на одном уровне", - указывают эксперты Уралсиба.