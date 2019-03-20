Ориентиры на Brent без изменений - $66,5-$68,5/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки утром в среду незначительно растут, продолжая находиться у максимумов с ноября прошлого года. Позитивное влияние на рынок нефти оказывает заключённая в декабре сделка по сокращению нефтедобычи в странах ОПЕК+, призванная поддержать баланс спроса и предложения на рынке сырой нефти. Более выраженный рост цен на нефть сдерживает фактор рекордно высокой добычи сырья в США, а также сохраняющаяся неопределённость в американо-китайских торговых переговорах, которая создаёт риски для роста мировой экономики и, как следствие, отрицательно сказывается на перспективах спроса на энергоресурсы. Отметим также, что вчера были опубликованы данные по коммерческим запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API), которые свидетельствовали о снижении запасов сырья в Штатах более чем на 2 mb на прошлой неделе. Сегодня рынок будет ожидать публикации официальной статистики по запасам нефти в США от американского Минэнерго, которая может также поддержать нефтяные котировки в случае подтверждения предварительных данных от API. Ориентиры на Brent без изменений - $66,5-$68,5/bbl", - указывают в "Нордеа Банке".