Рубль сохраняет потенциал роста на фоне приближающегося пика налоговых платежей, размещений ОФЗ и заседания ФРС - "Нордеа Банк"

"Сегодня Минфин проводит очередной еженедельный аукцион ОФЗ, предлагая рынку довольно длинные бумаги (с погашением в 2026 и 2034 годах), пытаясь воспользоваться повышенным интересом к российским активам со стороны нерезидентов. С учетом предстоящего в пятницу заседания Банка России и ожиданий смягчения риторики регулятора сегодняшний аукцион вполне может снова оказаться успешным, оказав поддержку рублю. Исход сегодняшнего заседания ФРС также окажется важным фактором для всего блока валют развивающихся рынков. В случае сохранения обещаний продолжить терпеливо отслеживать состояние экономики, прежде чем принимать решение о новых шагах по ставке, рубль вместе с прочими валютами развивающихся стран может получить дополнительный повод для укрепления".