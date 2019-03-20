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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль сохраняет потенциал роста на фоне приближающегося пика налоговых платежей, размещений ОФЗ и заседания ФРС - "Нордеа Банк"
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20 марта 2019 года 11:35
Рубль сохраняет потенциал роста на фоне приближающегося пика налоговых платежей, размещений ОФЗ и заседания ФРС - "Нордеа Банк"
"Сегодня Минфин проводит очередной еженедельный аукцион ОФЗ, предлагая рынку довольно длинные бумаги (с погашением в 2026 и 2034 годах), пытаясь воспользоваться повышенным интересом к российским активам со стороны нерезидентов. С учетом предстоящего в пятницу заседания Банка России и ожиданий смягчения риторики регулятора сегодняшний аукцион вполне может снова оказаться успешным, оказав поддержку рублю. Исход сегодняшнего заседания ФРС также окажется важным фактором для всего блока валют развивающихся рынков. В случае сохранения обещаний продолжить терпеливо отслеживать состояние экономики, прежде чем принимать решение о новых шагах по ставке, рубль вместе с прочими валютами развивающихся стран может получить дополнительный повод для укрепления".
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20 марта 2019 года 14:55
В среду вечером будет оглашено решение по монетарной политике ФРС, а также прогнозы по экономике и процентным ставкам. Рынки очень сильно рассчитывают на мягкий тон американского ЦБ, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, их может ждать неприятный сюрприз, ведь... читать дальше
.20 марта 2019 года 14:20
С большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года - Райффайзенбанк
« Голубиный» настрой FOMC пока позволяет игнорировать негатив, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Вчера американский рынок растерял оптимизм ( в итоге индекс S&P закрылся без изменений) после появления дополнительных свидетельств о том, что переговоры США с Китаем идут не так... читать дальше
.20 марта 2019 года 11:54
"Нефтяные котировки утром в среду незначительно растут, продолжая находиться у максимумов с ноября прошлого года. Позитивное влияние на рынок нефти оказывает заключённая в декабре сделка по сокращению нефтедобычи в странах ОПЕК+, призванная поддержать баланс спроса и предложения на рынке сырой... читать дальше
.20 марта 2019 года 10:17
"Нефть сегодня немного корректируется после неплохого роста накануне (поднималась выше 68 долл./барр.) по факту переноса встречи ОПЕК+ на 2 месяца, дабы оценить ситуацию с балансом на рынке нефти ввиду обвала добычи в Венесуэле и Иране. Сегодня в фокусе будут статданные от Минэнерго США.... читать дальше
.20 марта 2019 года 09:35
Фондовые индексы США завершили сессию вторника разнонаправленным изменением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
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