.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ближайшие перспективы рубля остаются позитивными - РФПИ
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
20 марта 2019 года 11:09

Ближайшие перспективы рубля остаются позитивными - РФПИ

"Торги во вторник завершились для российской валюты нейтрально без каких-либо явных изменений. Рост рубля в первой половине дня до 64.20/USD был прерван реакцией на сообщения о неожиданной отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после 30 лет на этом посту. Учитывая, что Казахстан является одним из ближайших политических и экономических партнеров РФ на постсоветском пространстве, первая негативная реакция на это объяснима. Однако изменения политической системы в Казахстане начались несколько лет назад, поэтому предположим, что эти изменения серьезно не повлияют на контакты РФ и Казахстана. В итоге, реакция рубля была недолгой, и к концу дня часть потерь удалось отыграть. Сегодня вслед за мировыми площадками рубль может ожидать решения ФРС в диапазоне 64-64.50/USD, но ближайшие перспективы остаются позитивными, учитывая, что основные налоговые выплаты пройдут 25 и 28 марта", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Опубликовано: /РФПИ/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
20 марта 2019 года 14:55
Вокруг фунта нервная тишина - FxPro
В среду вечером будет оглашено решение по монетарной политике ФРС, а также прогнозы по экономике и процентным ставкам. Рынки очень сильно рассчитывают на мягкий тон американского ЦБ, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, их может ждать неприятный сюрприз, ведь...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 14:20
С большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года - Райффайзенбанк
« Голубиный» настрой FOMC пока позволяет игнорировать негатив, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Вчера американский рынок растерял оптимизм ( в итоге индекс S&P закрылся без изменений) после появления дополнительных свидетельств о том, что переговоры США с Китаем идут не так...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 11:54
Ориентиры на Brent без изменений - $66,5-$68,5/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки утром в среду незначительно растут, продолжая находиться у максимумов с ноября прошлого года. Позитивное влияние на рынок нефти оказывает заключённая в декабре сделка по сокращению нефтедобычи в странах ОПЕК+, призванная поддержать баланс спроса и предложения на рынке сырой...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 10:17
Диапазон по нефти в 66-68 долларов/баррель оставляем актуальным на сегодня - Промсвязьбанк
"Нефть сегодня немного корректируется после неплохого роста накануне (поднималась выше 68 долл./барр.) по факту переноса встречи ОПЕК+ на 2 месяца, дабы оценить ситуацию с балансом на рынке нефти ввиду обвала добычи в Венесуэле и Иране. Сегодня в фокусе будут статданные от Минэнерго США....    читать дальше
.
20 марта 2019 года 09:35
Разнонаправленные изменения
Фондовые индексы США завершили сессию вторника разнонаправленным изменением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в среду.    читать дальше
.
19 марта 2019 года 18:48
ФРС США сохранит текущую политику и риторику по итогам заседания 19-20 марта - Julius Baer
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На...    читать дальше
.
19 марта 2019 года 16:08
Нефть продолжает расти - БКС
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме...    читать дальше
.
19 марта 2019 года 15:22
ФРС определит судьбу EUR/USD - FxPro
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный...    читать дальше
.
19 марта 2019 года 15:03
Рынок нефти ждет увеличение сланцевой добычи - Julius Baer
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и...    читать дальше
.
19 марта 2019 года 13:15
Краткосрочные ориентиры - 66.5-68.5 долл. за баррель Brent - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.