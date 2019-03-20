Ближайшие перспективы рубля остаются позитивными - РФПИ

"Торги во вторник завершились для российской валюты нейтрально без каких-либо явных изменений. Рост рубля в первой половине дня до 64.20/USD был прерван реакцией на сообщения о неожиданной отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после 30 лет на этом посту. Учитывая, что Казахстан является одним из ближайших политических и экономических партнеров РФ на постсоветском пространстве, первая негативная реакция на это объяснима. Однако изменения политической системы в Казахстане начались несколько лет назад, поэтому предположим, что эти изменения серьезно не повлияют на контакты РФ и Казахстана. В итоге, реакция рубля была недолгой, и к концу дня часть потерь удалось отыграть. Сегодня вслед за мировыми площадками рубль может ожидать решения ФРС в диапазоне 64-64.50/USD, но ближайшие перспективы остаются позитивными, учитывая, что основные налоговые выплаты пройдут 25 и 28 марта", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.