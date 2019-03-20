Следующие уровни: 64,15; 64 и 63,69 руб. за доллар - ITI Capital

"Для пары USD/RUB значимым событием стало пробитие 200-дневной скользящей средней - 65,79 руб. за доллар. Следующие уровни: 64,15; 64 и 63,69 руб. за доллар. Стоит отметить, что объёмы торговли несущественные, что указывает на ограниченный спрос со стороны нерезидентов. Сейчас хорошая возможность для покупки валюты. Рубль торгуется, игнорируя санкционные риски, в отличие от подверженных этим рискам ОФЗ и акций Сбербанка, и поэтому показывающих более сдержанную динамику. С начала апреля, после налоговых выплат, стоит ждать ослабления рубля к доллару. Спрос на рисковые активы развивающихся стран "захлебывается", поэтому коррекция неизбежна. Мы считаем, что геополитические риски для России будут усиливаться со второго квартала 2019 г. Динамика последних лет указывает на то, что рубль несколько отвязался от нефти благодаря бюджетному правилу. С начала года 30-дневная корреляция между рублем и нефтью ослабла до 10% с 50%. Наш прогноз по доллару на конец года - 69 руб., по евро - 79 руб. Сезонный спрос на валюту повышается ближе ко второму полугодию, но дальнейшая динамика зависит санкций, которые могут быть введены во втором квартале после торговой сделки между США и Китаем", - комментирует ситуацию главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.