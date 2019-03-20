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20 марта 2019 года 11:12
Следующие уровни: 64,15; 64 и 63,69 руб. за доллар - ITI Capital
"Для пары USD/RUB значимым событием стало пробитие 200-дневной скользящей средней - 65,79 руб. за доллар. Следующие уровни: 64,15; 64 и 63,69 руб. за доллар. Стоит отметить, что объёмы торговли несущественные, что указывает на ограниченный спрос со стороны нерезидентов. Сейчас хорошая возможность для покупки валюты. Рубль торгуется, игнорируя санкционные риски, в отличие от подверженных этим рискам ОФЗ и акций Сбербанка, и поэтому показывающих более сдержанную динамику. С начала апреля, после налоговых выплат, стоит ждать ослабления рубля к доллару. Спрос на рисковые активы развивающихся стран "захлебывается", поэтому коррекция неизбежна. Мы считаем, что геополитические риски для России будут усиливаться со второго квартала 2019 г. Динамика последних лет указывает на то, что рубль несколько отвязался от нефти благодаря бюджетному правилу. С начала года 30-дневная корреляция между рублем и нефтью ослабла до 10% с 50%. Наш прогноз по доллару на конец года - 69 руб., по евро - 79 руб. Сезонный спрос на валюту повышается ближе ко второму полугодию, но дальнейшая динамика зависит санкций, которые могут быть введены во втором квартале после торговой сделки между США и Китаем", - комментирует ситуацию главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
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20 марта 2019 года 14:55
В среду вечером будет оглашено решение по монетарной политике ФРС, а также прогнозы по экономике и процентным ставкам. Рынки очень сильно рассчитывают на мягкий тон американского ЦБ, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По мнению эксперта, их может ждать неприятный сюрприз, ведь... читать дальше
.20 марта 2019 года 14:20
С большой вероятностью наблюдаемый курс рубля к доллару близок к самым сильным значениям этого года - Райффайзенбанк
« Голубиный» настрой FOMC пока позволяет игнорировать негатив, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Вчера американский рынок растерял оптимизм ( в итоге индекс S&P закрылся без изменений) после появления дополнительных свидетельств о том, что переговоры США с Китаем идут не так... читать дальше
.20 марта 2019 года 11:54
"Нефтяные котировки утром в среду незначительно растут, продолжая находиться у максимумов с ноября прошлого года. Позитивное влияние на рынок нефти оказывает заключённая в декабре сделка по сокращению нефтедобычи в странах ОПЕК+, призванная поддержать баланс спроса и предложения на рынке сырой... читать дальше
.20 марта 2019 года 10:17
"Нефть сегодня немного корректируется после неплохого роста накануне (поднималась выше 68 долл./барр.) по факту переноса встречи ОПЕК+ на 2 месяца, дабы оценить ситуацию с балансом на рынке нефти ввиду обвала добычи в Венесуэле и Иране. Сегодня в фокусе будут статданные от Минэнерго США.... читать дальше
.20 марта 2019 года 09:35
Фондовые индексы США завершили сессию вторника разнонаправленным изменением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
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