Сегодняшние аукционы ОФЗ могут оказаться знаковыми для дальнейшей динамики рубля - ГК "ФИНАМ"

" Основным событием сегодняшнего дня станут аукционы Минфина, где инвесторам будут предложены уже три выпуска ОФЗ. Объем удовлетворения заявок, в соответствии с новыми правилами, на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Учитывая переполох, вызванный рекордными размещениями на предыдущих аукционах (и это после провального 2018-го, когда Минфин несколько раз вообще был вынужден отказаться от размещения облигаций), событие, действительно заслуживающее внимания. Основная интрига - сохранится ли столь сумасшедший спрос, который мы наблюдали в течение последние двух месяцев, или он постепенно начнет сходить на "нет", подтверждая догадки экспертов, что обеспечивался он в основном за счет временного входа на российский рынок некоего крупного игрока. Подождать осталось совсем немного, но совершенно очевидно, что в случае заметного падения объемов размещения, для рубля это будет негативным сигналом", - полагает эксперт ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.