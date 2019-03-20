Рекомендуем обратить внимание в первую очередь на относительно новый и еще «нерасторогованный» 7,5-летний выпуск ОФЗ - Промсвязьбанк

Аппетит к риску на рынках накануне аукционов Минфина остается высоким, поддерживаемый ожиданиями смягчения риторики как американского Центробанка (20 марта), так и российского (22 марта), указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. При этом опережающую динамику роста котировок с начала недели продолжают показывать длинные ОФЗ, которые около месяца инвесторы обходили стороной из-за санкционных рисков. Вчера доходность 10-летнего бенчмарка госбумаг снизилась еще на 4 б.п. – до 8,28% годовых, 5-летнего выпуска – на 2 б.п. – до 8,02% годовых.

На аукционе Минфин предложит комбинацию длинных выпусков – 15-летний ОФЗ 26225 и 7,5летний ОФЗ 26226, которую уже размещал 6 марта, а также доразместит остатки ОФЗ-ИН 52002 на 5,2 млрд руб. Эксперт банка отметил, что 2 недели назад Минфину удалось разместить выпуски ОФЗ-ПД на 46,4 млрд руб., что, безусловно, было существенно ниже рекорда прошлой недели – 91,4 млрд руб., когда были предложены 10-летний и 3-летний выпуски.

"Рекомендуем обратить внимание в первую очередь на относительно новый и еще «нерасторогованный» 7,5-летний выпуск, который находится выше кривой, практически на уровне 10-летней бумаги (8,27% годовых). Инфляционный выпуск предлагает доходность порядка 3,25% годовых при вмененной инфляции около 4,88% годовых на горизонте 9 лет. Отметим, что вмененная инфляция за счет снижения кривой классических ОФЗ несколько снизилась за последние недели, однако все еще остается выше таргета ЦБ (4%): на наш взгляд, в текущей ситуации более привлекательно выглядят госбумаги с фиксированным купоном. Ожидаем, что сегодня объем размещения будет несколько ниже рекорда прошлой недели (91,4 млрд. руб.) – 60-80 млрд. руб.: ограничить спрос на 15-летний выпуск может высокая дюрация, а на 7,5-лений – низкая ликвидность новой бумаги", - заключает Дмитрий Грицкевич.