Диапазон по нефти в 66-68 долларов/баррель оставляем актуальным на сегодня - Промсвязьбанк

"Нефть сегодня немного корректируется после неплохого роста накануне (поднималась выше 68 долл./барр.) по факту переноса встречи ОПЕК+ на 2 месяца, дабы оценить ситуацию с балансом на рынке нефти ввиду обвала добычи в Венесуэле и Иране. Сегодня в фокусе будут статданные от Минэнерго США. Предварительные от API показали снижение по всем статьям (сырая нефть -2,1 млн барр., бензин -2,8 млн барр., дистилляты -1,6 млн барр.), лучше ожиданий. Диапазон 66-68 долл./барр. оставляем актуальным на сегодня", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.